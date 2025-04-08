3-4 Nisan 2025 tarihlerinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda (RRDKKS) düzenlenen konferans, akademisyenleri, araştırmacıları, aktivistleri ve öğrencileri bir araya getirerek, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet konularındaki güncel eğilimleri ve gelecekteki zorlukları tartışma imkânı sundu.

“DAÜ, Toplum Yararına Pek Çok Projeye İmza Attı”

DAÜ-KAEM Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, katılımcılara hoş geldiniz diyerek, DAÜ-KAEM’in artık bir marka haline geldiğinin altını çizdi. “Bu yılki temamızı toplumsal cinsiyetin izini sürmek, tarihi keşfetmek ve geleceği şekillendirmek olarak belirledik” diyen Doç. Dr. Erbilen, bu temayı belirlerken iki temel noktadan yola çıktıklarını ifade etti. Bunlardan ilkinin, merkezin 1998 yılında kurulmuş olması ve bu uzun yolculuğun verdiği birikimi göz önünde bulundurmak; ikincisinin ise, dünyanın farklı toplumlarında yaşanan pek çok sorunun temelinde toplumsal cinsiyet meselesinin yer aldığını bilmek olduğumu aktaran Doç. Dr. Erbilen, DAÜ’nün yalnızca akademik çalışmalar yapmakla kalmayıp, 1998 yılından bu yana toplum yararına pek çok projeye imza attığını belirtti. 25 yılı aşkın süredir yayımlanan ve uluslararası endekslerde taranan Kadın/Woman 2000 dergisinden bahseden Doç. Dr. Erbilen, DAÜ’nün “Şiddetin her türlüsüne sıfır tolerans” ilkesi doğrultusunda, cinsel taciz ve saldırı kapsamında üniversite paydaşlarına hizmet veren CTS Destek Birimiyle aktif şekilde çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

“Toplumsal Cinsiyet Tartışmalarına Yeni Boyutlar Kazandıracak”

Ardından konuşan DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ’nün KAEM’e tam destek verdiğini belirterek, merkezin aktif çalışmaları doğrultusunda bu desteği sonuna kadar hak ettiğini ifade etti. Prof. Dr. Karatepe, konferansın yalnızca bir akademik buluşma değil, toplumsal cinsiyetin toplumun her kesiminde nasıl şekillendiğine ve bu şekillenmenin geleceğe nasıl taşınacağına dair önemli bir platform olacağını belirtti. Toplumsal cinsiyet üzerine yapılan çalışmaların, yalnızca kadınları değil, tüm toplumsal birey kimliklerinin haklarını savunmak adına büyük önem taşıdığını dile getiren Prof. Dr. Karatepe, konferansa katkı sağlayanların aynı zamanda toplumsal değişimin de bir parçası olacağını ifade etti. Ayrıca, konferansın katılımcılara sadece bilgi edinme fırsatı sunmakla kalmayıp, toplumsal cinsiyet konularında dayanışma ve iş birliği kurma imkânı da tanıyacağını belirten Prof. Dr. Karatepe, etkinliğin aktivizm boyutunun da önemli olduğunu ve konferansın toplumsal cinsiyet tartışmalarına yeni boyutlar kazandıracağına inandığını sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından, davetli konuşmacı Prof. Dr. Yıldız Ecevit, “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarının Akademi İçi ve Dışı Tarihsel İzini Sürmek” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Toplumsal Cinsiyetin Çeşitli Boyutları Üzerine Derinlemesine Tartışmalar Yapıldı

3 Nisan 2025 Perşembe günü gerçekleştirilen oturumlarda erkek kimliği, toplumsal cinsiyet normları ve erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliğine katılımı gibi konular ele alındı. Katılımcılar, toplumsal cinsiyetin erkek kimliği üzerindeki etkilerini ve erkeklerin eşitlik mücadelesine katkılarını tartıştı. Ayrıca, kadınların adalete erişimindeki engeller, yargı süreçlerindeki eşitsizlikler, çalışma hayatındaki ayrımcılıklar ve dijitalleşmenin bu alandaki etkileri değerlendirildi. Medya ve popüler kültürde kadın temsili eleştirel bir perspektifle irdelendi.

4 Nisan Cuma günü ise Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının toplumsal cinsiyet üzerindeki etkileri ele alındı. Devlet feminizmi, Cumhuriyet dönemi kadın milletvekilleri, kadınların oy hakkı ve propaganda afişlerindeki temsili değerlendirildi. Ayrıca, toplumsal cinsiyet rollerinin değişimi, eşitlik alanındaki başarılı ülkeler, mülteci kadınların güçlenme hikâyeleri ve nafaka hakkı gibi konular da tartışıldı. Dijitalleşmenin toplumsal cinsiyet üzerindeki etkileri, feminizm ve kadın akademisyenlerin karşılaştığı eşitsizlikler gibi konular derinlemesine incelendiği konferansta ayrıca, toplumsal cinsiyetin mekânsal etkileri, kadın sanatçılar ve dijital aktivizm üzerinden feminizm temaları da analiz edildi.

Kıbrıs’a özgü hediyelikler ve el işi ürünlerinin yer aldığı standların da kurulduğu etkinlik, konferans konuşmacılarına katılım belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.