Voleybol ile 2019 yılında tanışan Olgar, 2021 yılında Merve Çelebi Voleybol Akademi (MCVA) bünyesinde antrenörlük kariyerine başladı. Akademideki görevine devam ettiği süreçte iki yıl boyunca Üniversite Ligi’nde Atatürk Öğretmen Akademisi Kadın Voleybol Takımı’nı çalıştıran Olgar, ilk sezonunda takımını Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı’na karşı final oynama başarısına ulaştırarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

2024 yaz döneminde, Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde staj yapma fırsatı bulan Olgar, bu süreçte profesyonel spor organizasyon yapısını, antrenman planlamasını ve kulüp içi iletişim modelini yakından gözlemleme imkânı elde ederek, özellikle altyapı sistemleri üzerine kazandığı deneyimlerin, antrenörlük vizyonunun gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti.

2025 yılında DAÜ Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü’nden bölüm birincisi olarak mezun olan Olgar, lisans eğitimi süresince hem akademik hem de sosyal alanlarda aktif bir profil çizdi. Olgar, DAÜ’nün araştırma odaklı, eleştirel düşünmeyi teşvik eden ve öğrencilerini mesleki hayata bilinçli bir şekilde hazırlayan akademik yaklaşımının, mesleki gelişiminde belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Genç sporcuların teknik, taktik ve mental gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen Olgar, görev aldığı teknik ekipten edindiği bilgi ve deneyimleri sahaya yansıtarak kendisini sürekli geliştirmeyi amaçladığını aktardı. DAÜ mezunu olarak elde ettiği akademik birikimi ve saha deneyimini bir araya getiren Olgar, Türk voleyboluna katkı sunma yolunda çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.