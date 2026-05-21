Bakanlık açıklamasında, söz konusu işlem için ilgili firma tarafından yasal izinlendirme kapsamında müracaat yapıldığı belirtildi. İzin sürecinin, İzin Koordinasyon Kurulu’nun değerlendirme ve onayıyla sonuçlandırılabilen bir yetki kapsamında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ilgili firmanın başvuruyu haftanın son iş günü olan 15 Mayıs tarihinde yaptığı, başvurunun ise ertesi haftanın ilk iş günü olan 18 Mayıs’ta değerlendirmeye alındığı ifade edildi. Sürecin devamında talebin, bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs tarihinde İzin Koordinasyon Kurulu gündemine alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Bakanlık, süreç tamamen yürürlükteki mevzuat ve yasal prosedürler çerçevesinde ilerletilirken, yasal izin talebi henüz onaylanmadan ilgili firma yetkililerinin embriyolarla yurt dışına çıkış yapmayı denediğini ve durumun kontroller sırasında tespit edildiğini açıkladı. Olayın bu aşamadan sonra Bakanlığa bildirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bu tür işlemlerin izne tabi olduğu vurgulanarak, talebin 20 Mayıs 2026 tarihinde Koordinasyon Kurulu’nda değerlendirilip onaylandığı kaydedildi. Yaşanan olayın, onay süreci tamamlanmadan embriyoların yurt dışına çıkarılmaya çalışılmasından ibaret olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili detaylı araştırmaların sürdüğü ifade edilirken, tüp bebek merkezlerine yönelik planlı denetim ve kontrollerin de sürekli devam ettiği bildirildi.