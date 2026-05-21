Gelener yaptığı yazılı açıklamada, basına yansıyan iddialar ve suçlamaların eğitim sistemi açısından “ciddi ve kabul edilemez” olduğunu belirtti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, müşteki sayısının artabileceğini ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirten Gelener, soruşturmanın deliller karartılmadan ve tüm sorumluluk zinciri ortaya çıkarılarak yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Çocukların kimliklerinin, psikolojik bütünlüklerinin ve eğitim haklarının korunmasının devletin doğrudan sorumluluğu olduğunu dile getiren Gelener, yalnızca zanlının değil, ihmal ve denetimsizlik sorumluluğu bulunan kişi ve kurumların da araştırılmasını talep etti.

Gelener, mağdur çocuklar ile ailelerinin teşhir edilmemesi, baskı altına alınmaması ve yalnız bırakılmaması gerektiğini belirtti.

KTÖS olarak yıllardır yurtlar ve kurslarla ilgili çeşitli uyarılarda bulunduklarını belirten Gelener, okulun yapısı ve denetim süreçlerine ilişkin bazı konuları daha önce de kamuoyunun gündemine taşıdıklarını söyledi.

Ortaya çıkan iddiaların çocuk güvenliği açısından ciddi soru işaretleri yarattığını belirten Gelener, çocuk istismarının polemik konusu yapılamayacağını belirterek, yetkili makamları “hesap vermeye” çağırdı.