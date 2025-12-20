Söz konusu etkinlik kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) Prof. Dr. Emrah Acar, “EELISA Avrupa Üniversitesi Yenilikçi Öğretim ve Öğrenme Modeli: Öğrenme İstasyonları” başlıklı seminerde konuşmacı olarak yer aldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen seminer, Mimarlık Fakültesi bünyesinde yenilikçi eğitim girişimlerine verilen güçlü kurumsal desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

Etkinliğe, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, dönemin Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, Fizik ve Kimya Bölümleri Başkanı ve Akademik Proje-Araştırma Geliştirme Koordinatörü Prof. Dr. İzzet Sakallı, Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi.

Prof. Dr. Emrah Acar “EELISA Avrupa Üniversitesi Yenilikçi Öğretim ve Öğrenme Modeli: Öğrenme İstasyonları” başlıklı seminerde EELISA’nın yenilikçi eğitim çerçevesini tanıtarak disiplinlerarası iş birliğinin, deneyimsel öğrenmenin ve Avrupa üniversiteleri arasında geliştirilen uluslararası akademik bağlantıların önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Acar, Avrupa genelinde mühendislik ve mimarlık eğitimini ortak bir platformda buluşturmayı amaçlayan EELISA’nın, öğrenci hareketliliğini ve çok uluslu iş birliğini güçlendiren bir yapı sunduğu vurgulandı.

Programın devamında DAÜ Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafooneh M. Sani gerçekleştirdiği konuşmada, çağdaş yükseköğretimde dijitalleşme ve uluslararasılaşmanın kritik önemini vurguladı. Prof. Dr. Sani, bölümün ilerici ve geleceğe yönelik eğitim modellerini benimseme konusundaki kararlılığını ifade ederek etkinliğin bu doğrultuda önemli bir katkı sunduğunu belirtti.

Etkinlik, Prof. Dr. Emrah Acar’a katkılarından dolayı Prof. Dr. Sani tarafından teşekkür belgesi takdim edilmesiyle son buldu.