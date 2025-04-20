DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, olası iş birlikleri üzerinde görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Kıbrıs Türk İç Mimarlar Odası Başkanı Pembe Komut, Yönetim Kurulu Üyeleri Sabri Tonyalı ve İsmet Birman, DAÜ İç Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Afet Coşkun ve DAÜ İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ile Akreditasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Özlem Olgaç Türker yer aldı.

Doç. Dr. Coşkun, DAÜ olarak iç mimarlık mesleğinin eğitim kalitesinin korunması ve geliştirilmesine büyük önem verdiklerini, aynı zamanda mesleğin doğru tanıtılmasına yönelik her aşamada aktif rol aldıklarını ifade etti.

Eğitimde kalite güvencesi ve uluslararası akreditasyon çalışmalarının önemine değinen Coşkun, etik değerler çerçevesinde, çağın gerekliliklerine uyum sağlayan, duyarlı ve donanımlı profesyoneller yetiştirme hedefinde olduklarını dile getirdi.