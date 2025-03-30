Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özay Oral Kütüphanesi Müdürü Osman Soykan, 61. Kütüphane Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“61. Kütüphane Haftası Türkiye ve ülkemizde bu yıl, 31 Mart - 04 Nisan 2025 tarihlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.Kütüphane Haftası her yıl Mart ayının son Pazartesi ile başlayan haftayı kapsamaktadır. Haftanın “Kütüphane Haftası” olarak kutlanması, Türkiye’de 1964, ülkemizde de 1996 yılında, Milli Eğitim Bakanlıklarınca resmileştirilmiştir. Haftanın amacı; kitabın ve okumanın değerini vurgulamak ve kütüphanelerin toplumlar için önemini, rolünü duyurmaktır.

Bilgi, çağımızın vazgeçilmez değeridir. Bilgiyi, bilimselliği, bilimi kendilerine rehber edinen toplumlar, bilim ve teknoloji alanında sürekli gelişmekte ve bu gelişim gerek entelektüel yaşam seviyelerine gerekse ekonomik refah düzeylerine iyi yönde yansımaktadır. Günümüzde üniversite kütüphaneleri, özellikle internet teknolojisinden yaralanarak, bilginin sadece toplandığı, korunduğu ve arşivlendiği yerler olmaktan çıkmış, araştırmacıların yakındaki veya uzaktaki yeni bilgi kaynakları ile buluşmasını sağlayan bilgi portalları konumuna gelmişlerdir. Üniversite kütüphaneleri, bilgiye fiziksel olarak sahip olmaktan çok kullanıcısının bilgiye erişimini sağlamak ve bilginin organizasyonunda yoğunlaşmaktadırlar. Bu anlamda Kütüphanelerarası iş birliği ve belge paylaşımı büyük önem kazanmıştır. Bu yeni kütüphane politikası ve organizasyonu, akademisyen ve araştırmacıları mekân sınırı olmaksızın bilgi ile buluşturabilmektedir. 21. yüzyılın üniversite kütüphanesinin yeni görevi, araştırmacıların her türlü formattaki bilgiye sınır tanımaksızın erişmesine yol göstermek, aracı olmaktır.

Tüm kütüphaneler için olduğu gibi, 61. Kütüphane Haftası, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi için de özel bir haftadır. Kütüphanemiz geniş akademik koleksiyon içeriğine sahip, kapsamlı basılı ve elektronik bilgi hizmetleri sunabilen, bölgemizdeki seçkin kütüphanelerden birisidir.

Bölgemizde ve Dünya’da Yükseköğretim alanında seçkin bir kurum haline gelen Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin, eğitim-öğretim amaçlarına ulaşabilmesi için yegâne bir işleve sahip olan kütüphanemiz; 170,000 civarında basılı kitap, 10,000’lerce elektronik dergi aboneliği ve 350,000 civarında tam metin elektronik kitap koleksiyonuna sahiptir.

Kütüphanemizin abone olduğu online veri tabanları sayesinde, binlerce elektronik dergi ve kitap yanında, dijital formatta; konferans bildirileri, tezler, raporlar, inceleme yazıları, istatistiki veriler, çalışma metinleri, standartlar, bibliyografik kayıtlar ve benzeri bilgi materyalleri de araştırmacılarımıza sunulmaktadır.

Etkin bilgi hizmetleri ve zengin koleksiyonları ile kütüphanemiz, üniversitemizin çağdaş, yenilikçi, değişimci ve öğrenci odaklı eğitim anlayışının vazgeçilmez aracı olarak hizmetlerini sürdürmektedir.Kütüphanemiz Üniversite hocalarımız ve öğrencilerimiz yanında halkımıza ve dünya araştırmacılarına da hizmet vermektedir. Bu bağlamda toplumumuzu, kitap okumaya ve kütüphane hizmetlerimizden yararlanmaya davet ederiz.

DAÜ Özay Oral Kütüphanesi hakkında bilgi edinmek isteyenler web sitemizi ziyaret edebilirler (http://library.emu.edu.tr).

Tüm kütüphanecilerin ve kütüphane dostlarının kütüphane haftasını kutlar, toplumumuza kitap dolu günler dilerim.”

DAÜ’de 61. Kütüphane Haftası Kitap Okuma Etkinliği ile Kutlanacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özay Oral Kütüphanesi, 61. Kütüphane Haftası’nı düzenleyeceği kitap okuma etkinliği ile kutlamaya hazırlanıyor. 2 Nisan 2025 Çarşamba günü, saat 11:00’de, Özay Oral Kütüphanesi Bahçesi’nde Şehit Zeki Salih İlkokulu öğrencilerinin de katılımı ile düzenlenecek olan etkinlik açılış konuşmalarının ardından başlayacak.

Çok Okuyan Çok Bilir Ödül Töreni Gerçekleştirilecek

2024 yılı içinde Özay Oral Kütüphanesi’nden en fazla kitap ödünç alan ilk dört öğrenciye düzenlenecek olan törende ödülleri takdim edilecek. Ardından kitap ve kütüphaneye ilgiyi artırmak, okuma alışkanlığı ve okuma kültürü konusunda farkındalık yaratmak için kütüphane bahçesinde 30 dakika sessiz kitap okuma etkinliği düzenlenecek.