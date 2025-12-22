DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralamaları’na göre dünya genelinde 3’üncü sırada yer alan ve Albert Einstein'ın uzun yıllar çalışmalarını sürdürdüğü Princeton Üniversitesi ile gerçekleştirilen çalışmada, “düzenli manyetik yüklü kara delikler” olarak adlandırılan özel bir kara delik türü ele alındı.

Çalışma; DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi İzzet Sakallı, Princeton Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nden Ekrem Aydıner ile DAÜ Fizik Bölümü burslu doktora öğrencisi Erdem Sucu tarafından kaleme alındı.

Araştırmada, söz konusu kara deliklerin Hawking sıcaklığı, ışığın bükülmesi ve çevresinde dolanan cisimlerin yörüngesel hareketleri hesaplandı.

Yüksek manyetik yüke sahip durumlarda, elektromanyetik itmenin yer çekimine baskın gelmesi nedeniyle ışığın kara delikten uzak yönde bükülebildiği bulgusuna yer verilen çalışmada, kuramsal sonuçların Event Horizon Telescope gözlemleri, X-ışını salınımları ve yer çekimi dalgalarıyla test edilebileceği belirtildi.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, yayımlanan çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde, DAÜ’nün uluslararası bilim dünyasındaki konumuna değinerek, dünyanın saygın üniversitelerinden Princeton Üniversitesi ile gerçekleştirilen ortak çalışmanın, DAÜ’nün bilimsel üretim kapasitesini ortaya koyduğunu belirtti.

Kılıç ayrıca, DAÜ akademisyenleri ile doktora öğrencisinin uluslararası düzeyde yayımlar üretmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

-Sakallı

DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı İzzet Sakallı ise, çalışmada düzenli manyetik yüklü kara deliklerin özelliklerinin incelendiğini belirtti.

Sakallı, kara deliklerin Hawking sıcaklığı, ışığın bükülmesi ve çevresindeki cisimlerin yörüngesel hareketlerinin hesaplandığını ifade ederek, kuramsal bulguların Event Horizon Telescope gözlemleri, X-ışını salınımları ve yer çekimi dalgalarıyla test edilebileceğini söyledi.

Sakallı ayrıca, DAÜ Fizik Bölümü’nün lisans, yüksek lisans ve doktora programlarındaki eğitim ve araştırma kalitesine işaret ederek, doktora öğrencisi Erdem Sucu’nun çalışmadaki katkısının programın başarısını gösterdiğini ifade etti.