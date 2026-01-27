Rektörlük, son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı açıklama ve girişimlerin hukuki çerçeveyi ve yürürlükteki mevzuatı açık biçimde ihlal ettiğinin görüldüğünü belirtti.

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, üniversitenin kurumsal yapısının ve hukuki düzeninin korunması amacıyla sürecin hukuki esaslarının kamuoyuna açık ve net biçimde hatırlatılmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, bazı basın kuruluşlarında konuya ilişkin yanlış ve yanıltıcı haberlerin yer almasının bu açıklamanın yapılmasını zorunlu hale getirdiği belirtildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü’nün 12 (1) maddesinin, Enstitü Müdürü’nün atanma sürecini açık, sınırlı ve bağlayıcı biçimde düzenlediğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu’nun görüşleri de alınarak rektörün üniversite içinden veya dışından önereceği adaylar arasından Vakıf Yöneticiler Kurulu’nca 3 yıllık süre için atanır. Süresi biten enstitü müdürü yeniden atanabilir. Buna göre; aday belirleme ve önerme yetkisi rektörlüğe, görüş bildirme Enstitü Kurulu’na ve atama yetkisi ise Vakıf Yöneticiler Kurulu’na aittir. Bu yetki dağılımı, üniversite yönetiminde hukuki güvenliğin ve idari istikrarın temelini oluşturmaktadır ve herhangi bir kurul, organ veya kişi tarafından genişletilmesi ya da değiştirilmesi mümkün değildir. Enstitü Kurulu’nun görüş bildirme yetkisi, mevzuatta tanımlanmış danışma niteliğinde bir yetki olup; bu yetkinin aday belirlenmesi, aday çağrısına çıkılması veya atama sürecine ilişkin takvim oluşturulması şeklinde kullanılması mevzuatta tanımlanmış bir uygulama veya süreç değildir. Ancak, hukuki sürecin yanında, demokratik teamüller ve birlikte yönetim anlayışı çerçevesinde rektörlük bütün kurullarla iş birliği içerisinde süreci yürütme ve sonuçlandırma niyetini samimi bir şekilde taşımaktadır. Enstitü müdürlüğü görev süresinin sona ermesini takiben, enstitünün akademik ve idari faaliyetlerinde kesinti yaşanmaması amacıyla mevzuat hükümleri çerçevesinde vekâleten görevlendirme yapılmıştır. Vekâleten görevlendirme, idarenin sürekliliğini sağlamak için başvurulan hukuka uygun bir idari tedbirdir. Mevzuatta, vekâleten görevlendirmenin hukuka aykırı sayılmasını gerektiren herhangi bir süre sınırlaması veya zorlayıcı hüküm bulunmamaktadır. Asaleten atamaya ilişkin süreç kapsamında, Enstitü Kurulu’nun görüşünün alınmasına yönelik değerlendirme sürecinin 27 Şubat 2026 tarihinde yürütülmesine Rektörlük tarafından karar verilmiş ve bu takvim kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu tarihten önce, Enstitü Kurulu veya başka herhangi bir yapı tarafından farklı bir takvim oluşturulmasına ya da sürecin fiilen öne çekilmesine yönelik girişimlerin hukuki geçerliliği yoktur. Üniversitelerde kurumsal yönetimin ve akademik özgürlüğün teminatı, hukuka bağlılık ve yetki sınırlarına riayettir. Mevzuatla çizilmiş yetki alanlarının aşılması, yalnızca idari bir sorun değil, aynı zamanda üniversitenin hukuki düzenine ve kurumsal güvenilirliğine zarar veren bir durumdur. Rektörlük, üniversitenin tüm akademik ve idari süreçlerinde hukukun üstünlüğünü korumakla yükümlüdür. Bu çerçevede, atama süreci mevzuata uygun biçimde yürütülmekte olup, hukuki düzenin dışına çıkan uygulama ve girişimlere izin verilmeyecektir. Toplumun en güvendiği kurumların başında gelen, hukuka ve mevzuatına uygun bir şekilde yönetilen Doğu Akdeniz Üniversitesi bu asılsız ithamlarla, bir algı operasyonu yaratılarak sistematik şekilde imaj ve toplumsal bir değer kaybına uğratılmaktadır. Kurumumuzu farklı çıkarlar ve beklentiler doğrultusunda yıpratmaya yönelik tutumların, üniversitemiz açısından geri dönülmez sonuçlar doğurabilecek bir hasara sürüklediği açıkça ortadadır.”