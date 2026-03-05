CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

-KKTC’yi bir kez daha ziyaret etmekten memnuniyet duyuyorum. İki devlet arasındaki ilişki çok özeldir.

-Her ziyaretimizde KKTC’deki gelişmelere ilerlemelere şahit oluyoruz. KKTC birçok temel meseleyi çözdü ve yoluna devam ediyor. İstikrar ve güven içinde vatandaşa hizmetler yapmaya devam ediyor.

-KKTC’nin kalkınması bizim için milli bir davadır. Nasıl egemenliği, uluslararası alandaki konumu, barış içinde yaşaması milli davamızsa, kalkınması da milli davamızdır.

-Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’de çatışmaların arttığı süreçte Rum Yönetiminin üslerde 3’üncü ülkelere kullanım hakkı tanıması tüm ülkeyi risk altına sokmuştur. Bu durum tüm bölge ülkeleri için de risktir. Bunu yaşanan gelişmelerle net bir şekilde görmüş olduk.

-Güney Kıbrıs’ın adanın tamamının sahibi gibi hareket etmesi, Kıbrıs Türk halkını yok sayarak aldığı kararları, asgari angajmanları adaya yönelik güvenlik risklerini artırmaktadır. Bu tablo karşısında Türkiye’nin garantörlük sorumluluğu daha belirgin hale gelmektedir. Adadaki askeri varlığımız tüm adanın gelişmesine katkı sunmuştur.

-Sadece KKTC için Kıbrıs Türk halkı için Güney Kıbrıs için, Rum vatandaşlar için de çok daha güvenli bir ortam böylece oluşmuştur. 50 yıldır bu adada barış var güven var. Güvenliğin olmadığı yerde kalkınma ve refah olmaz. Güvenlik kalkınmanın da temelidir. 50 yılda bunlar gelişti ise barış harekâtı sonrası oluşan güven ortamında sağlanmıştır. Bu Rumlar için de geçerlidir.

-Son dönemlerde yaşanan gelişmeler, Rumların attığı adımlar adadaki güvenlik ortamına zarar verdiği gibi, refahı ve huzuru da zayıflatmaktadır. Adanın güven adası olmasına darbe vurmaktadır.

-Kıbrıs Türklerini azınlık gören, eşit görmeyen, onlara söz hakkı tanımak istemeyen zihniyetle çözüme ulaşmak mümkün değildir. Bu zihniyetle yapılacak çalışmalar zaman kaybından başka bir işe yaramayacaktır.

-Kıbrıslı Türklerin eşitliği tescil edilmeden, izolasyonlar sona ermeden Kıbrıs sorunu çözülemeyecektir.

-Kıbrıs’ın güvenliği huzuru ve barışı için çalışırken, mali iş birliği programlarımız çerçevesinde kalkınma için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Çok önemli projeler tamamlandı, devam eden projelerimiz de var. Bu ay içinde yeni mali iş birliği protokolü tamamlayacağımızı düşünüyoruz.

-Geçen yıldan devirlerle 25 milyar Liraya yakın rakamla mali iş birliğini şekillendireceğimizi düşünüyoruz. Şimdiden yeni İktisadi Mali İş birliği Protokolü hayırlı olsun.