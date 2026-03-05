CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC’ye geldi… Yılmaz ile Üstel, Ercan Devlet Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

-Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler, sıradan devletler arası ilişkilerin çok ötesindedir. Bizim ilişkilerimiz; tarihe, ortak kadere, sınırsız güvene ve güçlü bir gelecek vizyonuna dayanan yaşamsal bir kardeşlik ilişkisidir. Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye arasındaki bağ hayati ve vazgeçilmez bir bağdır.

-Çevremiz adeta bir ateş çemberine dönmüş durumdadır. Ada üzerinde füzeler dolaşmakta, dronelar Güney’de patlamaktadır. Güney’in attığı yanlış ve sorumsuz adımlar, adamızı hiç istemediğimiz bir savaş ortamının içine sokmuştur. Fransa ve İsrail ile imzalanan anlaşmalar, üs verme yarışı ve İngiliz üslerinin savaşın parçası haline getirilmesi Güney’i çatışmanın tarafı haline getirmiştir. Rum halkı korku içindedir ve huzursuzdur.

-KKTC olarak yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı gerekli hazırlıkları yapsak da KKTC’de böyle bir endişe yaşanmamıştır. Bizim güvencemiz anavatan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Türkiye’nin garantörlüğü hayati öneme sahiptir. Anavatan Türkiye’ye ve Türk milletine güçlü destekleri için teşekkür ediyorum.

-Anavatan Türkiye’nin desteği KKTC’nin güvenliğinin ve geleceğinin en güçlü teminatıdır.

-Kendilerini tek egemen güç olarak Rum yönetiminin imzaladığı askeri anlaşmalara biz müdahale edemiyoruz bu durum bize egemenlik devlet için vazgeçilmezdir gerçeğini göstermektedir. Bu tartışmaya açık değildir. Egemen eşitlikten taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz.

-Ziyarette süregelen projeleri de ele alacağız. Yol, hastane, okul, enerji, dijital alt yapıda başlatılan projelerin tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu yatırımlar geleceği yükseltecek, yaşam kalitesini artıracak adımlardır.