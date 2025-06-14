Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Kılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Babalar Günü, hayatın yükünü omuzlarında taşıyan, evlatlarına ışık olan, onların yolunu aydınlatan tüm babalara ithaf edilen anlamlı günlerden biridir.

Toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunun en güçlü dayanaklarından biri olan babalarımız; sevgi, fedakârlık, sorumluluk ve emekle örülmüş hayatlarıyla bizlere rehberlik eden en değerli varlıklarımızdır. Her koşulda ailesinin yanında duran, evlatlarının geleceği için özveriyle çalışan tüm babalarımız, hayat yolculuğumuzda bizlere güven veren sarsılmaz birer destek olmuşlardır.

Bu özel günde, babalık görevini hakkıyla yerine getiren tüm gerçek babaların Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor; evlatlarıyla birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum. Hayatta olmayan babalarımızı rahmet ve minnetle anar, evlatlarını kaybetmiş olan ve onlara sarılamamanın üzüntüsünü içinde taşıyan tüm babalara ise sabır diliyorum."