İkinci kez organize edilen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” iki ayrı grupta toplam 10 takım katılarak mücadele ettiği ve 25 Şubat 2026 tarihinde başlayan, 15 Nisan tarihinde tamamlanan “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanan karşılaşmalar sonunda şampiyon belli oldu. Üçüncülük ve Final karşılaşması çok yoğun izleyici kitlesi tarafından takip edilirken, oldukça duygusal anların yaşandığı zaman zaman göz yaşların aktığı organizasyonda “Adalet” vurgusu yapıldı.

YARI FİNAL MAÇLARI

DAÜ “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” grup aşamasının tamamlanmasının ardından yarı final karşılaşmaları oynandı. Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanan gecenin ilk Yarı Final karşılaşmasında Kimse Görmeden rakibi DAÜ Spor İşleri’ni 2-0, gecenin ikinci Yarı Final karşılaşmasında ise Koop Bank rakibi Team Alizavra’yı 2-0 mağlup ederek adlarını Finale yazdıran takımlar oldu.

FİNAL

DAÜ “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” Final karşılaşması Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanan karşılaşmada Koop Bank rakibi Kimse Görmeden’i 2-0 mağlup ederek turnuva şampiyonu oldu. Turnuvanın üçüncülük karşılaşmasında ise Team Alizavra rakibi DAÜ Spor İşleri’ni 2-0 mağlup ederek üçüncü oldu.

VOLEYBOL EFSANELERİ BULUŞTU

DAÜ “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” Final ve üçüncülük karşılaşmalarını izlemek için Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından geceye davet edilen uzun yıllar Voleybolumuz hizmetler vermiş ve belli dönemlerde damgasını vurmuş 40’a aşkın Kadın, Erkek voleybolcuların yer aldığı “Voleybol Ailesi” bir araya getirildi. Geçen 40 yıllık süreç içerisinde uzun bir aradan sonra çok anlamlı ve değerli organizasyon olan “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” Final ve üçüncülük karşılaşmalarını yakından takip eden “Voleybol Ailesi” hasret gidermenin yanında geçmişte rakip oldukları maçlardan akılda kalan anılar, sohbetler ve birlikte olmanın mutluluğunun yanı sıra oldukça da duygusal anlar yaşadılar. Ödül töreninde de başarılı sporculara ödüller taktim ettiler.

ÜNAL MEMİÇ’E BÜYÜK İLGİ

DAÜ “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvasına” davet edilen Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Memiç, “2. Şampiyon Melekler Anı Turnuvası” organizasyona katılarak büyük ilgi görürken üçüncülük ve Final karşılaşmasını yakından takip ederek, ödül töreninde de yer alarak “Mülkiye Dağlı” en destek veren basın ödülünü taktim etti.

ÖDÜL TÖRENİ

DAÜ “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” Final karşılaşması sonrasında düzenlenen ödül töreninde 45 adet özel ödül, dereceye giren takımlara Kupa ve Madalyalar, hakemlere plaketler, “Şampiyon Meleklerin” ailelerine ve yakınlarına çiçekleri Doğu Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Derviş Ekşici, Öğrenci Gelişimi Etkinlikler ve Spor İşleri Direktörü Cemal Kılıç, Vakıf Yöneticiler Kurlu üyesi Özdinç Akdel, Spor İşleri Müdürlüğü tüm yetkilileri ve sorumluları, 45 kişilik eski Kadın, Erkek voleybolcular, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, yönetim kurulu ve aileleri, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Memiç tarafından verildi.

DAÜ Şampiyon Melekler Voleybol Anı turnuvasında yarı final ve final sonuçları şöyle:

Yarı Final Sonuçları

Kimse Görmeden-DAÜ Spor İşleri 2-0

Team Alizavra-Koop Bank 0-2

Final Sonucu

Koop Bank-Kimse Görmeden 2-0

Sıralama

Şampiyon Koop Bank