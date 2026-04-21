DAÜ’den verilen bilgiye göre, 15-19 Nisan tarihleri arasında Elexus Hotel’de gerçekleştirilen kongre kapsamında Güzoğlu, yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmanın yanı sıra bir de sunum gerçekleştirerek yenidoğan sağlığına yönelik güncel yaklaşımlarla KKTC’de yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, KKTC’den alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen oturumda, ülkeler arası deneyim paylaşımı ile bilimsel iş birliği olanakları ele alındı.

Oturumda ayrıca, Türk Cumhuriyetleri arasında sağlık alanındaki iş birliğinin artırılmasının önemi vurgulanırken, KKTC’nin bu platformda yer almasının akademik ve bilimsel katkılar açısından önemli olduğu ifade edildi.

Kongre kapsamında düzenlenen oturumların, yenidoğan sağlığı alanında uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.