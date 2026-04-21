Türkiye Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Memişoğlu, görüşmede, Türkiye'nin desteğiyle KKTC'de inşaatı süren hastanelere ilişkin, Kıbrıs'ta nitelikli sağlık hizmeti verecek alanlar oluşturulduğunu belirtti.

Açıklamada, “görüşmede, KKTC'yi Türkiye'den ayırmadıklarını vurgulayan Memişoğlu’nun, KKTC'nin önemli bir devlet olarak Akdeniz'de insanlara sağlık hizmeti ulaştırabilmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirttiği” kaydedildi.

Memişoğlu, Türkiye'nin desteğiyle KKTC'de inşaatı süren hastanelere ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatıyla Kıbrıs'ta nitelikli sağlık hizmeti verecek alanlar oluşturuluyor. Bunun haricinde, tıbbi cihazından ilacına kadar, insan gücü anlamında da elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Sonuçta sağlık, insanların iyi tarafı, iyilik tarafı. Biz de kardeşlerimize özellikle bu desteği veriyoruz." ifadesini kullandı.