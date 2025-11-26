Bunlar da ilginizi çekebilir

“ Doğu Akdeniz Üniversitesi ’nin ekonomik sıkıntılarına önlem alınmasında yetersiz kalmaları gerekçesiyle, 18/1986 sayılı Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası'nın 5’inci maddesinin Cumhurbaşkanı'na vermiş olduğu yetki uyarınca, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliği görevinden alınmaları hususunun Sayın Cumhurbaşkanı’na önerilmesine karar verdi.”

Kararda şu ifadeler yer aldı:

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Erdal Özcenk, Halil Orun, Mustafa Safran, Mustafa Kurt, Beyhan Gürgöze, İsmail Güneş Güneşoğlu, Özgür Yuca ve Servet Karabacak’ın Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliği görevinden alınmalarının Cumhurbaşkanı’na önerilmesine karar verildi.

