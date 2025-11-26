Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda görev yapan 8 isim hakkında görevden alınma önerisi yapıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Erdal Özcenk, Halil Orun, Mustafa Safran, Mustafa Kurt, Beyhan Gürgöze, İsmail Güneş Güneşoğlu, Özgür Yuca ve Servet Karabacak’ın Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliği görevinden alınmalarının Cumhurbaşkanı’na önerilmesine karar verildi.
Kararda şu ifadeler yer aldı:
“Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ekonomik sıkıntılarına önlem alınmasında yetersiz kalmaları gerekçesiyle, 18/1986 sayılı Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası'nın 5’inci maddesinin Cumhurbaşkanı'na vermiş olduğu yetki uyarınca, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliği görevinden alınmaları hususunun Sayın Cumhurbaşkanı’na önerilmesine karar verdi.”