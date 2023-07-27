Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) içinde bulunduğu mali krizin aşılması için taraflar, tedbirler paketinde uzlaşıya verdi. DAÜ için uzlaşılan tedbirler paketinde, 13. maaşın 4 yıllığına kaldırılması da yer alıyor.

DAÜ’de Akademik Personel Sendikası (DAÜSEN) ve Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) tarafından hazırlanan çözüm paketine yönelik protokol 5-10 gün içerisinde imzalanacak.

Mali krizin aşılması için taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, örgütlü sendikalar, rektörlük, VYK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve başbakan, önceki gün bir araya geldi.

Toplantıda, taraflar alınacak tedbirler konusunda anlaştı ve bu bağlamda hazırlanacak protokolde yer alan maddeler konuşuldu.

KIBRIS muhabiri, görüşmenin detayları ile ilgili bilgi almak için DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk’e ulaştı.

KIBRIS’a konuşan Özcenk, tarafların “tedbirler” konusunda anlaştığını, protokolün de 5-10 gün içerisinde imzalanacağını açıkladı.

Özcenk, DAÜ’nün güçlü kurumsal yapısı ve ekonomik sürdürülebilirliği ile gelecek nesillere aktarılacağını ifade ederek, “Üniversiteyi heba etmeye hiç kimsenin niyeti yok, herkes de bunun bilincinde. Üniversite olarak bizim yapacaklarımız olduğu gibi devletin de yapacakları var” şeklinde konuştu.

“Hiç kimsenin üniversiteyi heba etmeye niyeti yok”

Erdal Özcenk, önceki gün örgütlü sendikalar, rektörlük, VYK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldiklerini belirterek, bu görüşmeye başbakanın da katıldığını belirtti.

Üst düzeyde bir toplantı yapıldığını ve bütün paydaşların elini taşın altına koyması noktasında konsensüs sağlandığının altını çizen Özcenk, “Üniversiteyi heba etmeye hiç kimsenin niyeti yok, herkes de bunun bilincinde. Üniversite olarak bizim yapacaklarımız olduğu gibi devletin de yapacakları var” şeklinde konuştu.

Özcenk, taraflarla “tedbir konusunda” anlaştıklarını söyleyerek, protokolün 5-10 gün içerisinde imzalanacağını açıkladı.

Herhangi bir protokol veya toplu iş sözleşmesi hazırlandığında sendikaların, protokol maddelerini üyelerinin onayına sunduğunu kaydeden Özcenk, 2-3 günlük kısa bir süre içerisinde bunun olabileceğini, daha sonra sendikaların protokole imza koyacağını kaydetti.

Özcenk, işveren olarak VYK, çalışanlar olarak da yetkili sendikaların imzalayacağı protokolde, hükümet nezdinde ise Milli Eğitim Bakanı’nın ve takdir ederse de başbakanın imza koyacağını belirterek, “Protokol taslağı bitti, ufak tefek değişiklikler olacak. Bazı maddeleri hayata geçirebilmek için de tüzük değişiklikleri gerekecek” dedi.

“Protokol 4 yıllık”

Protokol süresinin maksimum 4 yıllık olduğunu ancak istenilen hedefe 4 yıldan önce ulaşılması halinde protokolün sona ereceğini ifade eden Erdal Özcenk, bunun için protokolü takip ve eşgüdüm komitesi kurulacağını söyledi.

Özcenk, bu komitede Milli Eğitim Bakanı ve rektör başta olmak üzere VYK’dan 2, sendikalardan da 1’er üyenin olacağını belirterek, 2-3 ayda bir değerlendirme yapılmak üzere komite üyelerinin bir araya geleceğini aktardı.

DAÜ’nün güçlü kurumsal yapısı ve ekonomik sürdürülebilirliği ile gelecek nesillere aktarılacağının vurgusunu yapan Özcenk, “DAÜ’nün nakit akışında bir sıkıntı olacak, çünkü hiper enflasyon var. Bizim de nakit arayışımız olduğu için bunu hem iç borçlanma, hem dış borçlanma, hem de devletin katkılarıyla götürelim” şeklinde konuştu.

Özcenk, taraflarla anlaşmaya doğru gidildiğini ve her şeyin olumlu olduğunu söyleyerek en önemli konunun, personel giderlerinin toplam bütçenin maksimum yüzde 70’inden fazlasını aşmaması olduğuna dikkat çekti.

Hedeflerinin bu olduğunu açıklayan Özcenk, geri kalan bütçe ile yatırım ve diğer giderlerin olmasını sağlayacaklarını kaydetti.

“13. maaşın verilmemesi gündemde”

Erdal Özcenk, protokolde birçok madde olduğunu, birçoğunda uzlaşıya varıldığını ifade ederek, protokolün içeriğindeki maddelerle ilgili bilgi verdi:

“Yüzde 33.32 oranında hayat pahalılığını vermek yerine herkese belirlenecek olan artış oranında maaş verilecek. Gerisi iç borçlanma olarak kaydedilecek, yasal faiz neyse ilerde o uygulanacak. Tedbirler arasında 4 sene boyunca 13. maaşın verilmemesi var. Devlet katkısının artmasını talep ediyoruz, karşılıklı olarak eş zamanlı çalışmalarımız olacak.”

Özcenk, Kıbrıslı öğrencilerin eğitim ücretinin yaklaşık yüzde 60’ını verdiğini belirterek, geri kalan kısmını devletin karşılaması noktasında bir yasa olmamasına karşın o oranı hükümetin sübvansiye etmesi, ya da vergiden indirim olarak programlandırılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Devletin üniversitelere yaptığı katkının eskiden vergi borcunun yüzde 10’u kadarken, şimdi 10 milyon TL olduğunu söyleyen Özcenk, taleplerinin bu katkının arttırılması olduğunu, bu yönde de bir anlaşmaya varıldığını ifade etti.

“Vergi borçlarında yapılandırma olacak”

Erdal Özcenk, “Bu kurumu batırmamak için 2001-2004 yıllarında VYK üyesi olduğum dönemde kıdem tazminatını kaldırdık. O zaman kıdem tazminatını isteyenlere nakit vermiştik. İyi ki onu yapmışız yoksa şimdiye kadar DAÜ çoktan biterdi” diyerek, o dönemde personelin yüzde 80’inin kıdem tazminatını aldığını söyledi.

Kıdem tazminatını almayan yüzde 20’sinin ise çalıştığı yıla karşılık aldıkları maaşın astronomik olduğuna dikkat çeken Özcenk, şöyle devam etti:

“Emekliliği gelen çıkıyor. Biz de bunları ödemek için dış borçlanmaya izin verilmesini talep ettik. Devlet zaman zaman vergi borçlarına af çıkarıyor, faizi bağışlıyor. Şimdi bunun sözünü de aldık. Temmuz sonuna kadar vergi borçları ile ilgili açıklanan bir program varmış zaten, bu bağlamda vergi borçlarında yapılandırmadan yararlanacağız."

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi