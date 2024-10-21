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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruya göre elektrik kesintisi şebekede yapılacak çalışmadan kaynaklanacak.

Görneç ve Serdarlı’da yarın 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

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Görneç ve Serdarlı’da elektrik kesintisi

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre kesinti, 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın yine Çukurova, Yeniceköy ve Kalavaç köylerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Çukurova, Yeniceköy ve Kalavaç'ta kesinti

"Alsancak'ın doğusu, Yeşiltepe, Espri Hotel bölgesi, İncesu Köyü, Ilgaz Köyü ve bölgedeki su pompaları, Alsancak Doğu Sahil, Çıkartma Plajı bölgesi, Alsancak Milli Park’ın güneyi, Ada Otel ve güneyi, Çevre Yolu’nun batısı (dağ yönü)."

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklanacak kesinti nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek bölgeler şöyle:

Girne’nin batısındaki bazı bölgelere yarın 09.30-13.00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilmeyecek.

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