Girne’nin batısındaki bazı bölgelere yarın 09.30-13.00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilmeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklanacak kesinti nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek bölgeler şöyle:
"Alsancak'ın doğusu, Yeşiltepe, Espri Hotel bölgesi, İncesu Köyü, Ilgaz Köyü ve bölgedeki su pompaları, Alsancak Doğu Sahil, Çıkartma Plajı bölgesi, Alsancak Milli Park’ın güneyi, Ada Otel ve güneyi, Çevre Yolu’nun batısı (dağ yönü)."
Çukurova, Yeniceköy ve Kalavaç'ta kesinti
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın yine Çukurova, Yeniceköy ve Kalavaç köylerinde elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre kesinti, 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.
Görneç ve Serdarlı’da elektrik kesintisi
Görneç ve Serdarlı’da yarın 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruya göre elektrik kesintisi şebekede yapılacak çalışmadan kaynaklanacak.