Seminerin açılış konuşmasını DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve DAÜ KPM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen yaparak, seminerin konuşmacısı Prof. Dr. Erol Kaymak’ı tanıttı.

Prof. Dr. Kaymak, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) başkanlık seçimlerinin en büyük iki adayı Donald Trump ve Kamala Harris hakkında detaylı bilgi verdi. Prof. Dr. Kaymak konuşmasının devamında oylama sürecinin nasıl olduğunu ve nasıl yapıldığını anlatarak, 48 eyalette en çok oyu alan adayın eyaletteki tüm seçim oylarını kazandığını açıkladı. Prof. Dr. Kaymak, bu sistemin iki istisnası, orantılı tahsis sistemini kullanan Maine ve Nebraska olduğunu söyleyerek, seçimleri kimin kazanacağına dair tahminlerin farklı olduğuna değindi. İnsanların ulusal anketlerde Harris'in zaferini, bahis sitelerinde ise Trump'ın zaferini tahmin ediyor olduklarını söyleyen Prof. Dr. Kaymak, 2024 ABD seçimlerinin öngörülemez olmasına rağmen seçim sonuçlarının ABD dış politikası üzerinde önemli etki yaratacağını ifade etti.

Etkileşimin yoğun olduğu seminerde gelen sorular üzerine Prof. Dr. Kaymak, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve DAÜ KPM Başkanı Prof. Dr. Sözen’in moderatörlüğünde ABD seçim sonuçlarının, devam eden bölgesel çatışmaları nasıl etkileyeceğini anlattı.