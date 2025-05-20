Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK) işbirliğinde bugün DAÜ Rektörlük Binası önünde gerçekleştirilen etkinliğe, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, yönetsel ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, kurtuluş mücadelesinin başladığı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği 19 Mayıs’ın, 106. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını kaydetti.

19 Mayıs tarihinin, Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edildiğini aktaran Kılıç, 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere vermiş olduğu değerin ve onlara duyduğu güvenin en büyük göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

Gençlere seslenen Kılıç, “Bugün sizin bayramınız. Ama bu özel gün bayram olmanın ötesinde size duyulan güvenin bir yansımasıdır. Sizler geleceğimizin teminatı, milletimizin ise geleceğisiniz. Ulu Önderimizin sizlere olan güvenini boşa çıkarmamak adına azimle, pes etmeden, zorluklara karşı inancınızı yitirmeden var gücünüzle çalışın ve hem kendinize hem de ülkenize, vatanınıza, milletinize aydınlık bir gelecek inşa edin. DAÜ olarak, çağdaş, sorgulayan ve evrensel değerlerle donanmış bireyler yetiştirme hedefimizle gençlerimize her daim rehber olmaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencisi Göktuğ Sevinç’in piyano eşliğinde gerçekleştirdiği müzik dinletisi ile sergi ziyaret edildi.