DAÜ’den yapılan açıklamaya göre uygulamalı olarak yapılan eğitim programına, öğrenciler ve DAÜ personeli katıldı.

DAÜ TDM Başkanı Nazenin Ruso Kandemir, depremin bir ihtimal değil coğrafi bir gerçek olduğunu söyleyerek, depreme hazırlıklı olmanın bireysel ve toplumsal bir sorumluluk gerektirdiğini belirtti. Kandemir, verilen eğitimin bireylerin hem kendilerini hem de çevrelerindekileri koruyabilmeleri adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

DAÜ-KUT Eğitmeni Muhammed Kağan Gür ve ekibi tarafından deprem öncesinde alınabilecek önlemler, deprem sırasında doğru davranış biçimleri ve deprem sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı örneklerle aktarıldı. Ayrıca deprem çantasının içeriği, yaşam üçgeni oluşturma yöntemleri ve güvenli alanların belirlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı. Gür, “çök–kapan–tutun” yönteminin hayatta kalma olasılığını artırdığını belirterek, asansör, merdiven ve balkon gibi riskli alanlardan uzak durulması gerektiğini ve deprem anında panik yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Ardından katılımcılar, Turizm Fakültesi acil durum toplanma alanına yönlendirilerek, alanda kurulan deprem çadırı ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanlar katılımcılara tanıtıldı.

Turizm Fakültesi Dekan Vekili İlkay Yorgancı, bilgiye dayalı ve uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin olası afet durumlarına hazırlıklı olmasında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, bu tür farkındalık çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.