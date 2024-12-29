DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Aktivite Merkezi Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyun, toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesi olarak sunuldu.

Etkinliğe, DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı Maloney, DAÜ Bilgi Yönetimi ve Hizmetleri Şube Amiri Cemal Kılıç, TDM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir, DAÜ öğretim üyeleri ve personeli, ultrAslan Uni-Doğu Akdeniz Kulübü ve DAÜ öğrencileri katıldı.

Oyunun yazarlığını Büşra Köseoğlu Tatlı, proje koordinatörlüğünü ise TDM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir üstlendi. Müzikal türde hazırlanan oyunda, DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Berfin Sevimli, “Sarı Gelin” ve “Ünzile” gibi şarkıları seslendirdi.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta bu yıl 400’ü aşan kadın cinayetlerine dikkat çekilen oyunun finalinde, oyuncular sahneye kadına şiddeti protesto eden pankartlarla çıktı. Bunun yanı sıra, katledilen kadınların isimleri ve fotoğrafları slayt gösterisi eşliğinde ekrana yansıtılarak farkındalık yaratma hedeflendi.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı Maloney, gösteri sonunda oyunculara ve projede emeği geçenlere teşekkür ederek, katkıda bulunanlara sertifikalarını takdim etti.