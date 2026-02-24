Çelebi, Tayvan’da lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde eğitim almak isteyen öğrenciler ile Mandarin (Çince) dil eğitimi almak isteyen adaylara yönelik burs programlarına 31 Mart tarihine kadar başvuru yapılabileceğini bildirdi.

Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı tarafından Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne gönderilen yazılı bilgiye göre; KKTC vatandaşlarına Tayvan Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 yılı için Tayvan Bursu ile Huayu (Mandarin Çincesi) Zenginleştirme Bursu verileceğini ifade etti.

Söz konusu burs programlarının, Tayvan’da lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde eğitim almak isteyen öğrenciler ile Mandarin (Çince) dil eğitimi almak isteyen adaylara yönelik olduğunu kaydeden Çelebi, şu bilgileri verdi:

“Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine verilecek olan burslar, lisans için en fazla 4 yıl (GPA: 3,00/4,5), yüksek lisans için en fazla 2 yıl (GPA: 3,50/4,5) ve doktora için en fazla 4 yıl (GPA: 3,50/4,5) olarak belirlenmiştir.”

Öğrenim ve zorunlu harçlar için dönem başına 40 bin Tayvan Dolarına (NTD) kadar ödeme yapıldığını ifade eden Çelebi, aylık yaşam bursu olarak lisans öğrencilerine 15 bin NTD, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine 20 bin NTD destek sağlandığını belirtti.

-Kriterler

Başvuru yapacak adayların KKTC vatandaşı olması, akademik başarı düzeyinin yüksek olması, gerekli dil yeterliliğini belgelendirmesi (programın diline göre İngilizce veya Çince) ve daha önce Tayvan burslarından yararlanmamış olması gerektiğini kaydeden Çelebi, başvuruların 31 Mart’a kadar online olarak https://taiwanscholarship.moe.gov.tw/Apply adresinden yapılacağını ifade etti. Çelebi, başvuru için gerekli olan belgelerin sayfada belirtilen adrese üç nüsha halinde taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Mülakata katılacak adaylara 30 Nisan tarihinden önce bilgilendirme yapılacağını belirten Çelebi, başvuru yapacak öğrencilere başarılar diledi.