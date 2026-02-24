Bu kapsamda, meslek pratiğinde etkin rol üstlenen ve uluslararası ölçekte çalışmalar gerçekleştiren Yalın Tan & Partners tasarım ofisi ile 2024-2025 Akademik Yılı’nda imzalanan iş birliği protokolü, bölüm öğrencileri ve öğretim elemanlarına çeşitli akademik ve mesleki olanaklar sunuyor.

Söz konusu protokolün ilk adımı, 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde başlatılan iş birliği ile atılmış, 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde ise daha kapsamlı ve yapılandırılmış bir çerçeveye kavuşturulmuştur. Dönemin Bölüm Başkanı Doç. Dr. Afet Coşkun ile ITAS 402 ve INAR 492 İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu VI ders danışmanları Prof. Dr. Özlem Olgaç Türker ve Prof. Dr. Nil Paşaoğluları Şahin’in koordineli çalışmaları doğrultusunda söz konusu iş birliği, dönem geneline yayılarak sistematik bir yapıya dönüştürülmüştür.

Türkçe programda ITAS 402, İngilizce programda ise INAR 492 koduyla yürütülen İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu VI dersi kapsamında gerçekleştirilen vize öncesi jüriye, Yalın Tan & Partners’tan Yüksek İç Mimar Sena Hut ile İç Mimar Çağlar Lampir katkı sundu. Sena Hut, vize jürisine çevrim içi olarak katılırken, final jürisinde ise yüz yüze yer aldı. Final jürisinin bir diğer konuğu ise yerel bağlamda gerçekleştirdiği projelerle dikkat çeken, DOTLAB Design Studio kurucularından ve DAÜ İç Mimarlık Bölümü mezunlarından Yüksek İç Mimar Türkan Torun oldu.

İç Mekân Tasarımlarına Yönelik Sunum Gerçekleştirildi

Bölümün gelenekselleşmiş etkinliklerinden biri olan ve mezun adaylarına yönelik düzenlenen “Son Ders” seminerinde de Sena Hut, Yalın Tan & Partners’ın dünyanın farklı ülkelerinde hayata geçirdiği iç mekân tasarımlarını içeren bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından Türkan Torun ile düzenlenen söyleşide, mezun adayları ve öğrencilerle mesleki deneyimlerini paylaşma imkânı buldular.

2025-2026 Bahar Dönemi itibarıyla İç Mimarlık Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Doç. Dr. Hacer Başarır Dindiç, söz konusu etkinliklerin öğrencilerin mesleki olgunlaşma süreçlerinde kritik bir rol oynadığını belirterek, sektörel iş birliklerini bölümün stratejik hedefleri arasında konumlandırdıklarını vurguladı. Doç. Dr. Dindiç, önümüzdeki dönemde farklı tasarım ofisleriyle geliştirilecek yeni protokoller, ortak stüdyo çalışmaları ve teknik gezilerle, DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nün sektörle ilişkilerini daha da derinleştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asu Tozan ise üniversite–sektör iş birliklerinin mimarlık ve iç mimarlık eğitiminde uygulama ile kuram arasındaki bağı güçlendirdiğine dikkat çekerek, öğrencilerin eğitim süreçlerinde profesyonel aktörlerle doğrudan temas kurmasının hem tasarım vizyonlarını geliştirdiğini hem de mezuniyet sonrası kariyer planlamalarına önemli katkılar sunduğunu belirtti. Prof. Dr. Tozan, Mimarlık Fakültesi olarak nitelikli ve sürdürülebilir iş birliklerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.