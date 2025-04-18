Söz konusu etkinliğe, DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı’nın yanı sıra fakülte öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

“Deneyimler, Yapay Zekâ Programları veya İnternet Gibi Kaynaklarda Bulunamayacak Kadar Değerli”

Etkinlik, Akbaşak’ın öz geçmişi hakkında bilgi verilmesiyle başladı. Ardından söz alan Akbaşak, katılımcılara hoş geldiniz diyerek, DAÜ’de halen Eczacılık Fakültesi doktora öğrencisi olduğunu belirtti. Mezuniyet sonrası izlediği kariyer yolunu ve iş tecrübelerini öğrencilerle paylaşacağını ifade eden Akbaşak, iş hayatında edinilen deneyimlerin yapay zekâ programları veya internet gibi kaynaklarda bulunamayacak kadar değerli olduğunu vurguladı. Akbaşak, dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alan DAÜ'nün Kimya Yüksek Lisans programından mezun olduğunu belirterek, DAÜ’nün eğitim kalitesine dikkat çekti. Akbaşak ayrıca, sahibi olduğu Özhim Sağlık Hizmetleri hakkında da bilgi vererek girişimcilik yolculuğunu katılımcılarla paylaştı.

Söz konusu etkinlikte katılımcılara, kimya alanındaki kariyer olanakları, laboratuvar deneyimleri ve sektördeki güncel gelişmeler hakkında bilgiler aktarıldı. Yoğun ilgi gören sunumda Akbaşak, öğrencilere kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve mesleki anlamda kendilerini geliştirmeleri konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Türkçe olarak gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, soru-cevap bölümüyle merak ettikleri konulara dair detaylı bilgi edinme fırsatı buldu. Etkinlik sonunda Akbaşak’a, DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, DAÜ Kimya Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gazi, DAÜ Fizik Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seyedhabibollah Mazharimousavi ve DAÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye İcil tarafından Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdim edildi.