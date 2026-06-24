Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Yasası'nda yapılan değişiklikler nedeniyle son haftalarda büyüyen tartışmalara ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Haber Kıbrıs'ta Muazzez Gazihan'ın sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, değişikliklerin öğretmen yetiştirme sistemini güçlendirmek amacıyla yapıldığını savunurken, sendikaların eleştirilerine de sert yanıt verdi.

Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Çavuşoğlu, tartışmaların merkezindeki konunun yeni olmadığını belirterek, KKTC'de onlarca yıldır öğretmen açığının geçici öğretmen uygulamasıyla giderilmeye çalışıldığını söyledi. Geçmişte çeşitli dönemlerde geçici öğretmenlerin kadroya alınabilmesi için farklı düzenlemeler yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, öğretmenliğe giriş konusunda yıllardır devam eden sistemin artık sürdürülebilir olmadığını savundu.

“2028 DÜZENLEMESİNİ BİRLİKTE HAZIRLADIK”

Çavuşoğlu, 2022 yılında öğretmenler yasasında yapılan düzenlemeler sırasında sendikalarla birçok konuda uzlaşı sağlandığını ifade etti.

Özellikle lise mezunları ve yüksekokul mezunlarının öğretmen olarak atanabilmesine imkan tanıyan eski düzenlemelerin artık çağın gerisinde kaldığı yönünde görüş birliği oluştuğunu belirten Çavuşoğlu, bu nedenle söz konusu hükümlerin kaldırılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Geçici öğretmenlerin durumuna ilişkin yapılan düzenlemede ise 2028 yılından sonra geçici öğretmenliğin kişilere doğrudan kadrolanma hakkı sağlamamasının kararlaştırıldığını kaydeden Çavuşoğlu, bu kararın Cumhuriyetçi Türk Partisi, hükümet ve sendikaların ortak uzlaşısıyla ortaya çıktığını öne sürdü.

Ancak daha sonra aynı çevrelerin söz konusu düzenlemeyi mahkemeye taşıdığını belirten Bakan, Anayasa Mahkemesi'nin eşitlik ilkesi gerekçesiyle ilgili maddeyi iptal ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, sendikaların başlangıçta olumlu yaklaştıkları düzenlemeye sonradan karşı çıktığını savundu.

“90 ÖĞRENCİ ALDIK, GEÇİCİ ÖĞRETMENLİĞE İHTİYAÇ KALMASIN İSTEDİK”

AÖA'nın yıllardır yeterli sayıda öğretmen yetiştirmediğini ileri süren Çavuşoğlu, geçmiş hükümetler döneminde Akademi'ye alınan öğrenci sayılarıyla kendi dönemlerini karşılaştırdı.

Geçmiş yıllarda kontenjanların çoğu zaman 15 ile 58 arasında değiştiğini söyleyen Çavuşoğlu, kendi dönemlerinde öğrenci alımının 90'a çıkarıldığını belirtti.

Bu artışın temel amacının geçici öğretmen ihtiyacını ortadan kaldırmak olduğunu ifade eden Bakan, yeni okul yatırımları, sınıf mevcutlarının düşürülmesi ve nüfus hareketleri nedeniyle öğretmen ihtiyacının beklenenden daha uzun sürdüğünü söyledi. Buna rağmen sistemin geçici öğretmenliğin sonlandırılmasına doğru ilerlediğini savundu.

“SİYASETÇİNİN İKİ DUDAĞI ARASINDAKİ ÖĞRETMENLİK ANLAYIŞINI KALDIRIYORUZ”

Çavuşoğlu, yasa değişikliğinin en önemli yönlerinden birinin öğretmenliğe girişte yeni filtreler oluşturması olduğunu söyledi.

Mevcut sistemde 36 ayını dolduran geçici öğretmenlerin herhangi bir giriş sınavı olmadan Akademi'ye devam edebildiğini anlatan Bakan, yeni modelde bunun sona ereceğini belirtti.

Yeni düzenlemeye göre geçici öğretmenlerin de Akademi'ye girebilmek için yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacağını, ayrıca belirlenen taban puanı geçmek zorunda kalacağını ifade eden Çavuşoğlu, böylece öğretmenliğe geçiş sürecinin daha objektif hale geleceğini savundu.

Çavuşoğlu, “Siyasi tercih ile geçici öğretmen atanmış olsa bile artık Akademi'ye otomatik giremeyecek. Sınavı geçemezse öğretmen olamayacak” görüşünü dile getirdi.

“160 SAATLİK EĞİTİM YERİNE EN AZ 900 SAAT EĞİTİM VERİLECEK”

Yeni sistemin öğretmenlik yeterliliğini artıracağını savunan Çavuşoğlu, geçmiş uygulamayla yeni modeli kıyasladı.

Daha önce Akademi'ye giren geçici öğretmenlerin yaklaşık 160 saat eğitim aldığını belirten Bakan, yeni düzenleme kapsamında eğitim süresinin minimum 900 saate çıkarılacağını söyledi.

Bu nedenle yapılan değişikliğin eğitim kalitesini düşürmek yerine yükselteceğini savunan Çavuşoğlu, eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

“AKADEMİYİ SEVMEK, ONU GELİŞTİRMEKTİR”

Atatürk Öğretmen Akademisi'nin zayıflatıldığı yönündeki iddiaları da reddeden Çavuşoğlu, görev süresince Akademi'nin akademik, fiziki ve kurumsal kapasitesini artırdıklarını söyledi.

Müfredatların yenilendiğini, akademik kadronun genişletildiğini, öğrenci sayısının artırıldığını ve uluslararası iş birliklerinin geliştirildiğini belirten Bakan, Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dil Kurumu ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarla ortak çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Akademi'nin uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedeflediklerini kaydeden Çavuşoğlu, kütüphane, çevre düzenlemesi ve sosyal imkanlar açısından da önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.

“MEZUN OLAN HERKES İŞE GİRECEK DİYE BİR ŞEY YOK”

Çavuşoğlu, yeni sistemin tüm geçici öğretmenleri otomatik olarak kadroya taşıyacağı yönündeki eleştirilerin de doğru olmadığını belirtti.

Belirlenecek kontenjan sayısı kadar adayın yarışacağını ifade eden Bakan, Akademi'den mezun olan herkesin de doğrudan kamuya atanamayacağını söyledi.

Öğretmen adaylarının kamu giriş sınavlarına katılacağını belirten Çavuşoğlu, öğretmenlik için gerekli akademik yeterliliği sağlayamayan kişilerin sistem dışında kalacağını ifade etti.

“BUGÜN ELEŞTİRENLERİN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ AYNI SİSTEMDEN GEÇTİ”

Çavuşoğlu'nun açıklamalarındaki en dikkat çekici bölümlerden biri ise mevcut sisteme yönelik eleştiriler oldu.

Sendika başkanının da, Eğitim Bakanlığı'nın eski bir müsteşarının da bugün eleştirdikleri yöntemle kadrolandığını söyleyen Çavuşoğlu, ilkokul öğretmenlerinin önemli bir bölümünün geçmişte aynı uygulamadan yararlanarak sisteme dahil olduğunu öne sürdü.

Geçmişte öğretmenliğe girişte yeterli filtre bulunmadığını savunan Çavuşoğlu, bugün yapılan düzenlemenin tam tersine daha fazla denetim, daha fazla sınav ve daha fazla akademik yeterlilik şartı getirdiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, dünyanın birçok ülkesinde öğretmen açığını kapatmak amacıyla benzer modeller uygulandığını da belirterek, KKTC'de yıllardır tartışılan geçici öğretmenlik sisteminin aslında bugün getirilen kurallarla işletilmesi gerektiğini savundu.