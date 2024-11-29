DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kulüp, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) Başkan ve Üyelerinin katılımıyla “KKTC’de Kişisel Verilerin Korunması” konulu panel düzenleyecek.

2 Aralık Pazartesi günü, saat 11.30’da, DAÜ Hukuk Fakültesi LA1 Amfisi’nde gerçekleştirilecek olan panel, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı ve KKTC KVKK üyesi aynı zamanda Kulüp Danışmanı Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy’un moderatörlüğünde düzenlenecek.

Panelde, KKTC KVKK Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kaan Kutlay ve KVKK Üyeleri Dr. Elşen Mülazimoğlu, Av. Emre Yağmuroğlu, Polis Müfettişi Deniz Tatar ile iş insanı Ali Doratlı konuşmacı olarak yer alacak.

Söz konusu panel ile kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık yaratılması ve katılımcıların bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Panel sonunda, katılımcılara sertifika verilecek.

-İş birliği protokolü imzalanacak

Öte yandan panel öncesi aynı gün saat 10.30’da, DAÜ Rektörlüğü’nde DAÜ ile KKTC KVKK arasında ortak çalışmalar yapmak amacıyla iş birliği protokolü de imzalanacak.

Protokol kapsamında kişisel verilerin korunması hakkı bağlamında üniversite ile kurul arasında farklı alanlarda çalışmalar yapılabilmesi sağlanacak.