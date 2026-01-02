DAÜ’den verilen bilgiye göre, bölüm öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ceren Boğaç tarafından yürütülen seminer serisinde; mimarlık disiplininde yapay zekânın pedagojik, etik ve tasarımsal boyutları ele alındı.

Serinin ilk oturumu olan “Araştırma, Eğitim ve Tasarım Üzerine Bir Giriş” başlıklı seminerde, Doç. Dr. Boğaç’ın sunumuyla yapay zekânın akademik araştırmalardaki yeri, öğrenci katılımına etkisi, yaratıcı süreçlerdeki rolü ve etik sınırları tartışıldı.

Araştırma görevlileri ve lisansüstü öğrencilerin de katılımıyla gerçekleşen seminerde, yapay zekânın mimarlık disiplini üzerindeki güncel ve geleceğe dönük etkileri kolektif bir değerlendirme süreciyle ele alındı.

Devamında gerçekleştirilen “Mimarlıkta Yapay Zekâ: Araştırma ve Eğitim Temelleri” ile “Mimarlıkta Yapay Zekâ: Tasarım” başlıklı oturumlarda ise; yapay zekânın mimarlık araştırmalarında araçsallaşma biçimleri, literatür tarama ve veri analizi süreçlerine katkıları ile akademik etik çerçevede yarattığı yeni tartışma alanları değerlendirildi.

DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nün de katılım sağladığı seminerlerde, üretken yapay zekâ araçlarının tasarım süreçlerine etkisi, sürdürülebilirlik hedefleriyle ilişkisi ve yaratıcı karar alma süreçlerindeki dönüştürücü rolü ele alındı.

Serinin öğrencilere yönelik oturumu ise; “Mimarlık Öğrencileri için Yapay Zekâ: Stüdyo Becerileri ve Geleceğin Pratiği” başlıklı seminerle gerçekleştirildi.

- Boğaç

DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceren Boğaç, seminer serisine ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zekânın mimarlık pratiği ve eğitiminde giderek daha görünür hale geldiğini belirterek, “Bu araçlarla nasıl çalıştığımızdan çok, onlarla nasıl bir konumlanma geliştirdiğimizi tartışmak önemli.” dedi.

- Sani

Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafooneh M. Sani ise seminerlerin mimarlık eğitiminde yaratıcı ve eleştirel düşünceyi destekleyen önemli bir öğrenme ortamı sunduğunu belirterek, “Bu seminerler, bilgi aktarımının ötesine geçerek öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin düşünsel sınırlarını genişletmelerine katkı sağladı.” ifadesini kullandı.