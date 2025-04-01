Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, bağımlılıkla mücadelede farklı disiplinlerin rolüne dair kapsamlı sunumlar yapıldı.

-Zorlu

Açılış konuşması gerçekleştiren DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, bağımlılığın sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekerek, "Alkol, madde, teknoloji, kumar ve sosyal medya bağımlılığı gibi çeşitli bağımlılık türleri günümüzde giderek artmaktadır. Bu durum, bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığını tehdit etmektedir." dedi.

Bağımlılıkla mücadelede multidisipliner bir yaklaşımın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Zorlu, "Bu mücadelede yalnızca sağlık personeli değil, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, hukukçular ve eğitimciler de iş birliği içinde olmalıdır. Üniversite olarak bilimsel gelişmeleri toplum yararına sunmayı ve disiplinler arası iş birliğini teşvik etmeyi önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

-Medi

Medi Foundation Kurucu Direktörü İsmet Koldaş Medi, bağımlılığın yalnızca bireyi değil, aileyi, toplumu ve nesillerin geleceğini etkileyen çok boyutlu bir olgu olduğunu vurguladı. Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca tedaviyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda önleme, farkındalık yaratma ve sürdürülebilir destek sistemleri geliştirme süreci olduğunu belirten Medi, beş yıldır çeşitli etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Akademik iş birlikleri ve kamu kurumlarıyla yürüttükleri projelerle bilimsel temelli yaklaşımlar geliştirerek toplumun bilinç düzeyini artırdıklarını aktaran Medi, özellikle gençleri risklerden koruma konusunda önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Etkinlikte Klinik Psikolog Ahsen Hümeyra Ak “Bağımlılığın Psikolojik Temelleri”, Histolog ve Embriyolog Katriye Komili “Biyolojik Perspektiften Bağımlılık”, Sosyal Hizmet Uzmanları Öğr. Gör. Barış Başel ve Öğr. Gör. Gizem Ercantan “Bağımlılığın Toplumsal Boyutları ve Önleyici Çalışmalar”, Avukat Rahime Tuğalan “Bağımlılığın Hukuki Boyutları”, Klinik Psikolog Öğr. Gör. Gizem Gülden “Bağımlılıkta Aile Dinamikleri”, Hemşire Öğr. Gör. Ahmet Enes Güngördü “Bağımlılıkla Mücadelede Hemşireliğin Rolü”, Fizyoterapist Öğr. Gör. Seda Erdoğan Gedik “Bağımlılıktan Kurtulma Sürecinde Fizyoterapinin Rolü: Zihinsel ve Fiziksel İyileşme”, Uzm. Psk. Özlem Güler Erginsoylu ve Uzm. Psk. Güler Ataş Buldu “Stres ve Dürtü Kontrolü Egzersizleri Atölye Çalışması”, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Tremeşeli “Bağımlılık Tedavi Süreçleri ve Rehabilitasyon Süreci” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Etkinlik sonunda konuşmacılara ve etkinliğe katılan öğrencilere katılım sertifikaları takdim edildi.