En eski bayramlardan biri olarak kabul edilen ve “Yeni Bir Gün” anlamına gelen Nevruz, yeniden doğuşu ve doğayla uyum içinde yaşamanın onaylanmasını sembolize ediyor. Bahar mevsiminin başlangıcına da işaret eden Nevruz, dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Etkinlik açılışında DAÜ Öğrenci Birlikleri gerçekleştirdikleri konuşmalarda Nevruz’un tüm dünyaya mutluluk getirmesini temenni ederek, herkesin bayramını kutladılar.

Nevruz etkinliğine katılan DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren gerçekleştirdiği konuşmasında herkesin Nevruz bayramını kutlayarak öğrencilere sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir yıl diledi.

Öğrenciler Etkinliğe Yöresel Kıyafetleriyle Katıldı

Konuşmaların ardından öğrenci birlikleri tarafından müzik ve dans performansları gerçekleştirildi. Nevruz etkinliğine yoğun katılım gösteren öğrenciler etkinliğe yöresel kıyafetleriyle katılırken, aynı zamanda ülkelerine özel yemekleri de katılımcıların beğenisine sundular.