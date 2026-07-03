Söz konusu törenler, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Törenler kapsamında 350’yi aşkın sağlık profesyoneli, 50’yi aşkın eczacı ve 38 Tıp Fakültesi mezunu yemin ederek mesleğe ilk adımlarını atacak.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu mezunları, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü, saat 10.00’da, DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları ise 7 Temmuz 2026 Salı günü, saat 11.00’de düzenlenecek Yemin Töreni ile mesleğe ilk adımlarını atacak.

Öte yandan DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi – Marmara Üniversitesi (MÜ) Tıp Fakültesi Uluslararası Ortak Tıp Programı mezunları için düzenlenecek olan Hekimlik Andı Töreni MÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yananlı’nın da katılımıyla 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü, saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Program kapsamında Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Alimoğlu tarafından “Son Ders” verilecek, ardından mezunlar hekimlik andını okuyarak meslek hayatlarına ilk adımlarını atacak.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak törenler, protokol konuşmalarıyla devam edecek. Programlar, dekanlar ve bölüm başkanları eşliğinde genç mezunların mesleki ilke ve sorumluluklar doğrultusunda yemin etmeleriyle sona erecek.