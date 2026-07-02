Söz konusu panelde; savaşlar, ekonomik krizler, uluslararası kurumların zayıflaması ve küresel siyasette kurallara dayalı düzenden güç temelli ilişkilere doğru yaşanan dönüşüm çok boyutlu olarak ele alındı.

Panelde konuşmacı olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden emekli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Galip Yalman, DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Bozkurt ile uluslararası ilişkiler, insan hakları ve Orta Doğu siyaseti alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Doç. Dr. Moncef Khaddar yer aldı. Panelin moderatörlüğünü ise DAÜ Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gülay Umaner Duba üstlendi.

Panelin ilk konuşmacısı olan Doç. Dr. Galip Yalman, “Crisis, International Order and War” başlıklı sunumunda kriz, uluslararası düzen ve savaş arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Doç. Dr. Yalman, günümüzde uluslararası düzenin yalnızca kurumsal yapılar üzerinden değil; hegemonya, kapitalist krizler ve savaş dinamikleri bağlamında da önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini vurguladı.

Ardından söz alan Doç. Dr. Umut Bozkurt, “Capitalism, Democratic Legitimacy, and the Erosion of the Liberal International Order” başlıklı sunumunda kapitalizm, demokratik meşruiyet ve liberal uluslararası düzenin aşınması konularını ele aldı. Doç. Dr. Bozkurt, neoliberal dönüşümlerin demokratik kurumlar ve toplumsal meşruiyet üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, demokratik gerilemenin küresel düzen krizinin önemli bir boyutunu oluşturduğunu ifade etti.

Panelin son konuşmacısı olan Doç. Dr. Moncef Khaddar ise “Imperial Chaos and the Quest for Justice: The Iran-U.S./Israel Conflict and Its Ripple Effects” başlıklı sunumunda İran, ABD ve İsrail arasındaki çatışma dinamiklerini ve söz konusu gelişmelerin bölgesel ile küresel etkilerini değerlendirdi. Doç. Dr. Khaddar, güç siyasetinin belirleyici olduğu günümüz uluslararası ortamında; adalet, egemenlik ve insan hakları kavramlarının yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Yoğun katılım ve etkileşimle gerçekleştirilen panelde, katılımcıların yönelttiği sorular doğrultusunda konuşmacılar; kurallara dayalı uluslararası düzenin aşınması, güç siyasetinin yükselişi, neoliberalizmin demokratik meşruiyet üzerindeki etkileri, emperyal çatışmalar ve küresel adalet arayışı gibi başlıklarda kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Panel, günümüz küresel düzeninin geleceğine ilişkin çok yönlü bir tartışma ortamı sunarak sona erdi.