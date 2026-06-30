Doç. Dr. Eda Yazgın danışmanlığında yürütülen Erken Çocukluk Döneminde Oyun Gelişimi ve Eğitimi dersi kapsamında düzenlenen etkinlikte çocukların oyun hakkının korunmasına ve oyunun gelişimsel değerine dikkat çekildi.

Dünyanın her yerinde her çocuk için nitelikli oyuna eşit erişim hakkını savunan küresel bir hareket olan Dünya Oyun Günü kapsamında DAÜ Atatürk Meydanı’nda (CL Meydanı) gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler, çocukların çok yönlü gelişimlerini desteklemek amacıyla tasarladıkları özgün oyuncakları sergileyerek ziyaretçilere tanıttı.

Farklı akademik disiplinlerden öğrencilerin de katılım gösterdiği etkinlikte, ziyaretçiler oyun standını gezerek tasarlanan oyuncaklar hakkında bilgi edindi. Etkinlik kapsamında oyunun yalnızca bir etkinlik değil, çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini destekleyen temel bir hak ve gelişim aracı olduğu vurgulandı.