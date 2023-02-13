Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından yapılan açıklamada, KKTC yetkililerinin bölgede inceleme yapılması ve soruşturma açılması yönünde aldığı kararların ardından, halihazırda deprem bölgesinde bulunan DAÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve TMMOB üyesi Doç. Dr. Mehmet Cemal Geneş'in İsias Otel’de inceleme yapmak üzere görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, DAÜ Arama ve Kurtarma Kulübü (DAÜ-KUT) bünyesindeki uzman arama ve kurtarma ekibinin hemen bölgeye gönderildiğini ve son güne kadar da bölgede çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü, üniversite olarak depremle ilgili neler yapıldığına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, KKTC’den Adıyaman iline spor müsabakaları için giden çocuklar ve onlara refakat eden velilerin konakladığı Isias Otel’in yıkılması sonucunda hayatını kaybetmesinden tüm toplumu olduğu gibi DAÜ'yü de derinden yaraladığı vurgulandı.

Açıklamada, "Canımızın yandığı, melek olan Gazimağusa TMK şampiyon çocuklarımızın ve kardeşlerimizin yasını tutarken, suçlama ve hedef gösterme yerine tüm sorumluların hak ettikleri en üst cezaya çarptırılmaları için, DAÜ her türlü katkıyı yapmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

"DAÜ-KUT AYNI GÜN BÖLGEYE SEVK EDİLDİ"

DAÜ'nün açıklaması şöyle devam etti:

"Felaketin yaşandığı gün, ivedilikle DAÜ Arama ve Kurtarma Kulübü (DAÜ-KUT) bünyesinde yer almakta olan uzman arama ve kurtarma ekibinin bölgeye gönderilmesi için resmi makamlarla irtibata geçilmiş, gerekli tüm hazırlıklar tamamlanmış ve ekibin aynı gün içerisinde bölgeye sevki sağlanmıştır. DAÜ-KUT, son güne kadar da bölgede çalışmalarına devam etmiştir.

10 Şubat 2023 tarihinde, deprem bölgesinde bulunan İsias Otel enkazında hasar tespit çalışması yapmak üzere yetkililerden izin alınmasına yönelik çalışma yapılmış, İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcımız, sabah saat 10:22’de, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, İnşaat Mühendisleri Odası yetkilileri ile görüşmüş ve DAÜ’nün bu konuda bölgeye giderek oda ile ortak çalışma yapması konusundaki talebini iletmiştir. Resmi izin alınamadığından KKTC’den bölgeye gitmek üzere DAÜ’den görevlendirme yapılamamıştır.

KKTC yetkililerinin bölgede inceleme yapılması ve soruşturma açılması yönünde aldığı kararların ardından, hali hazırda deprem bölgesinde bulunmakta olan DAÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve TMMOB üyesi Doç. Dr. Mehmet Cemal Geneş, İsias Otel’de inceleme yapmak üzere görevlendirilmiştir. Doç. Dr. Mehmet Cemal Geneş, Adıyaman’da yıkılan Isias Otel ile ilgili gerek Belediye, gerekse de bölge İnşaat Mühendisleri Odası’ndan inşaat projelerini de alarak kapsamlı bir değerlendirme yapacaktır."