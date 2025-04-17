DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü açıklamasına göre, Prof. Dr. Eda Becer atamayla ilgili olarak “Üzerimize aldığımız bu onurlu görevin sorumluluğuyla eğitim, araştırma ve topluma hizmet noktasında Türkiye Yüzyılı vizyonuyla tarım ve gıdada ülkemizi en iyi seviyeye getirmek için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.

Prof. Dr. Becer, atamayı kendisine tevdi eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise, “Atanma bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Kendisinin bilimsel birikimi, disiplinli çalışmaları ve topluma hizmet anlayışıyla bu önemli göreve büyük katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Üniversitemiz, yalnızca bilimsel üretimle değil, aynı zamanda ülke politikalarına yön veren kadrolara değerli akademisyenler kazandırarak da üzerine düşeni yapmaktadır. Prof. Dr. Becer’i tüm üniversitemiz adına tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.” dedi.