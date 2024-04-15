CTP, çalışanların haklarını alabilmesi için ek bütçeye “evet” oyu vereceğini belirterek, bu borcun nasıl ödeyeceğini ve neden döviz cinsinden borçlanmaya gidildiğini sordu.

Eleştirileri yanıtlayan Maliye Bakanı Özdemir Berova, "Hükümet ve devlet elini taşın altına koymasa, fedakarlık yapmasa DAÜ’nün mali açıdan adım atacak mecali yoktu” dedi.

Berova, “Ya tazminatları ödeyip DAÜ’yü kurtaracaktık ya da zamana bırakarak işi çözülmez noktaya getirecektik” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi 2024 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı açık oylamaya sunuldu.

33 milletvekili evet oyu kullanırken, 17 milletvekili oylamaya katılmadı. Meclis Başkanı Zorlu Töre, milletvekillerinin oylamaya katılmamasını eleştirdi.

DAÜ’nün mali yapısının da gündeme getirildiği konuşmalarda zaman zaman muhalefetin ve iktidarın sesi yükseldi.

Raporu Canaltay okudu

Genel Kurulda önce Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi 2024 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin rapor Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay tarafından okundu. Açık oylamada 33 kabul oyu kullanıldı. 17 milletvekili oylamaya katılmadı.