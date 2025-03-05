Mahkemelerden yapılan açıklamada, Bilgi İşlem departmanının daha önce tüm kaza mahkemelerinde davaların elektronik dosyalama ve takibi için gerekli sistemi hazırladığı hatırlatıldı. Bilgi işlem departmanının, Yüksek Mahkeme Mukayyitliği’nin Elektronik Dosyalama Sistemi çatısı altına alınması projesinin bir parçası olarak çalışmalar yürüterek ilk olarak Yüksek İdare Mahkemesi davalarının dosyalanmasına olanak sağladığı belirtildi.

Bu çalışmanın devamı olarak anayasa davaları ve Yargıtay istinaflarının da Elektronik Dosyalama Sistemi altına alınmasının amaçlandığı ve çalışmaların bu çerçevede sürdüğü kaydedildi.

Tüm mahkeme salonlarının bilgisayarlar ve internet erişimi ile donatılmasına ilişkin projede ise son aşamaya gelindiği ve cihazların temininden sonra mahkeme salonlarının en son teknolojiyi kullanabilir hale getirilmiş olacağı vurguladı.

Yapılan açıklamada, bu çalışmanın devamında salonlardaki birçok yargısal işlemin mobil internet teknolojisi kullanan cihazlar üzerinden yapılmasının hedeflendiği de bildirildi.