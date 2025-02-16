Zamanla kült bir klasiğe dönüşen Define Avcıları filmi seneler sonra devam edecek. 1985 yapımı klasiğin devam filmi için hazırlıklar başladı. Merakla beklenen projenin senaristi belli oldu.

Steven Spielberg ve Chris Columbus'un yapımcı koltuğunda oturacağı devam filminin senaryosunu Potsy Ponciroli kaleme alacak.

Spielberg'ün hikayesinden uyarlanan ve Richard Donner tarafından yönetilen Define Avcıları, kült bir macera filmi olarak sinema tarihine geçmişti.



Film, evlerini yıkım tehdidinden kurtarmak isteyen bir grup çocuğun, eski bir hazine haritasını keşfetmesiyle başlayan büyük serüvenini anlatıyordu.

Filmde Josh Brolin, Sean Astin, Corey Feldman, Ke Huy Quan ve Martha Plimpton gibi isimler rol almıştı.

KE HUY QUAN SICAK BAKTIĞINI AÇIKLAMIŞTI



Devam filminin konusu ya da oyuncu kadrosu açıklanmasa da Ke Huy Quan, 2023'te Altın Küre kazandıktan sonra eğer fırsat olursa Define Avcıları'ndaki karakterini yeniden canlandırmaya sıcak bakacağını belirtmişti.