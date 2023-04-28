Sağlık Bakanlığı’nda imzalanan protokolde, 210 metre kare civarında ve yaklaşık 110 gün içerisinde tamamlanması hedeflenen bir sağlık merkezi bina yapımı var.

-Karavezirler

İlk konuşmayı yapan Değirmenlik- Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, sağlık merkezinin Değirmenlik Gökhan bölgesinde yapılacağını ve yaklaşık 100-110 gün içerisinde de tamamlamasını planladıklarını vurguladı.

Sağlık Merkezi'nin 210 metre kare civarında olacağına dikkat çeken Karavezirler, Sağlık Merkezi’nin yapımı için gerekli olan malzemelerin Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacağını Belediye’nin de tüm işçiliğini yapacağı merkezin kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Bölge halkına sağlık hizmetinin sağlanması için yapılan girişimin hayırlı olmasını dileyen Karavezirler, Salık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve ekibine de teşekkür etti.

-Altuğra

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da konuşmasında, Değirmenlik bölgesine yeni ve çağdaş bir yapıda sağlık merkezi kazandıracak olmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.

Eski Değirmenlik sağlık binasının çok yıprandığını ve binanın yıkım kararının çıkmasının ardından binayı boşalttıklarını dile getiren Altuğra, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı ile Değirmenlik bölgesine yeni ve çağdaş bir yapıda bir sağlık merkezi kazandırmak için istişare ettiklerini kaydetti.

Altuğra, Değirmenlik halkına ve civar köylere sağlık hizmetini çağdaş koşullarda sunabilmek için 210 metre karelik bir merkezin hayata geçirilmesi yönünde ortak noktada buluştuklarını söyledi.

İhtiyaç duyulan proje ve malzemeleri Sağlık Bakanlığı’nın karşılayacağını söyleyen Altuğra, iş gücünün tamamının da Değirmenlik-Akıncılar belediyesi tarafından karşılanacağını belirtti.

Sağlık merkezini binasının yaklaşık 100-110 gün içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini dile getiren Altuğra, binanın tamamlanmasının ardından Değirmenlik halkı ve civar köylerde yaşam süren insanlara kaliteli sağlık hizmeti götürmüş olacaklarını kaydetti.

Sağlık bakanlığı olarak Belediye başkanına gösterdiği hassasiyet için teşekkür eden Altuğra, yeni merkezin tüm halka hayırlı olmasını diledi.