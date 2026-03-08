Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, Değirmenlik’teki Sadık Cemil Stadyumu’nda sentetik sahayı kaldırarak, doğal çim sahayı sporcuların kullanımına sundu. Yenilenen sahanın açılışı 8 Mart, Pazar günü (bugün) Değirmenlik Spor Kulübü ile Lapta Türk Birliği Spor Kulübü karşılaşmasıyla yapıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, kurdele kesimi sonrası doğal çim sahadaki ilk karşılaşmaya çıkıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla da Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, sahaya gelen tüm kadınlara karanfil verdi, günlerini kutladı. Konuşmacılar da kadın emeğine vurgu yaparak fedakarlıklarıyla, sevgileriyle toplumumuzu ayakta tutan tüm kadınların günü kutlandı.

SILA USAR İNCİRLİ: GENÇLERİN DAHA KALİTELİ ALTYAPILARDA YETİŞMESİ ÖNEMLİ

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, konuşmasına Sadık Cemil’i anarak başladı; “demokrasi şehitlerinden biri” olarak niteledi. Sporun toplumsal barışın yaşandığı bir alan olduğunu aynı zamanda rekabet içerdiğini ifade eden İncirli, sporda adaletin yalnızca maç sırasında değil yönetsel kararlarda ve kaynakların paylaşımında da geçerli olduğunu söyledi. İncirli, gençlerin daha kaliteli altyapılarda yetişmesi ve uluslararası arenada ülkeyi temsil etmesinin önemine değindi. Sahanın doğal çimle kaplanmasını “başarı hikayesi” olarak değerlendiren İncirli, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i; eğitim, sanat, bilim ve spora katkıları nedeniyle kutladı.

Kulüplerin sadece maç için değil gençleri yetiştirmek için de sahaya ihtiyaç duyduğunu belirten İncirli, saha türü (sentetik/doğal) ve doğal çimin bakımının da önemli bir mesele olduğunu; bunun vizyon sahibi yönetimlerle mümkün olacağını söyledi.

ALİ KARAVEZİRLER: ÇİM SAHASI OLMAYAN KÖY KALMAYACAK

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, “İnanmak başarının yarısıdır” vurgusuyla birlik ve kararlılıkla beldenin daha ileriye taşınacağını ifade etti. Sahanın yapımında emeği geçen mesai arkadaşlarına ve görev alan herkese teşekkür eden Karavezirler, sahanın yaklaşık 6 milyon TL’ye mal olduğunu aktardı.

Asıl zorluğun idame/bakım olduğunu, sahaya “bir çocuğa bakar gibi” bakılması gerektiğini vurgulayan Karavezirler, belde sınırları içinde 6 çim saha ve 1 sentetik saha olduğunu dile getirdi. 2026–2027 döneminde “çim sahası olmayan köy, kalmayacak” diyen Karavezirler, geleceğin çocuklar ve gençler olduğu vurgusuyla başarı dileklerini iletti.

HASAN SERTOĞLU: BU DEĞİŞİMİN YAPILMASI DEĞERLİ

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Sadık Cemil Stadyumu’nda uzun bir aradan sonra sentetik zeminin kaldırılıp doğal çim yapılmasının büyük masraf, emek ve efor gerektirdiğini vurgulayarak futboldan gelen ve futbolu seven Ali Karavezirler’in bu değişimi yapmasının değerli olduğunu söyledi. Sertoğlu, yeni sahanın Değirmenlik halkı ve kulübü için “başarılı günlerin habercisi” olacağını dile getirdi.

AHMET ERCÜMENT: GENÇLERİN HAYALLERİNİ BÜYÜTEBİLECEĞİ BİR SAHA

Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ercüment, spor alanına yapılan yatırımlarla beldenin sporla, gençlikle ve umutla yeniden buluştuğunu ifade ederek Sadık Cemil Stadyumu’nun sadece bir spor tesisi değil, gençlerin hayallerini büyüteceği, dostlukların kurulacağı ve sporun birleştirici ruhunun yaşatılacağı önemli bir yaşam alanı olduğunu söyledi.

Sahanın 12 sezon sentetik zeminle hizmet verdiğini anımsatan Ercüment, sporcuların sağlığı ve futbolun doğasına daha uygun ortam oluşturmak amacıyla Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’in büyük katkılarıyla doğal çim zemine dönüştürüldüğünü belirtti. Ercüment, bu süreçte sahanın yaklaşık iki sezon kullanılamadığını ifade ederek “Sabırla beklenen bu emeğin karşılığını hep birlikte görmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.