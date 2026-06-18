Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, bölgenin geleceğine yön verecek önemli yatırımlarından biri olan yeni hizmet binası projesini hayata geçiriyor. Modern belediyecilik anlayışının simgesi olarak nitelendirilen yeni hizmet binasının temel atma töreni, Yonca Kavşağı Ercan Yolu üzerindeki proje alanında gerçekleştirildi.

Toplam 4 bin 789 metrekare kullanım alanına sahip olacak yeni hizmet binası; zemin kat ve üç normal kattan oluşacak. Projede 38 ofis, konferans salonu, toplantı odaları, kafeterya, yemekhane, mutfak, fuaye alanı, emzirme odası, revir ve yönetim birimleri yer alacak. Ayrıca 110 araç kapasiteli otopark da vatandaşların hizmetlere daha kolay erişebilmesine imkan sağlayacak.

Engelli erişimine uygun olarak tasarlanan bina, enerji verimliliği gözetilen altyapısı, modern teknik donanımları, güvenlik sistemleri ve çağdaş mimarisiyle dikkat çekecek.

AKBİL: "MESARYA'NIN GÖZ BEBEĞİ OLACAK"

Yüksek Mimar Ahmet Akbil, binayı tasarlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, projeyi "Mesarya'nın göz bebeği" olarak nitelendirdi.

Binanın giriş lobisinin sergi salonu olarak da kullanılabileceğini ifade eden Akbil, 180-190 kişilik amfi, emzirme odası ve farklı amaçlarla kullanılabilecek toplantı odalarının da projede yer aldığını söyledi.

Akbil, "Başkan 'hizmet için buradayız' dedi, biz de buna uygun bir bina tasarladık" dedi.

KARAVEZİRLER: "BU BİNA HALKIMIZIN EVİDİR"

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ise yeni hizmet binasının yalnızca bir belediye binası olmadığını, hizmetin kalbi olacak bir anlayışın ürünü olduğunu vurguladı.

Projeye katkı koyan mimar ve mühendislere teşekkür eden Karavezirler, en büyük teşekkürü belediye çalışanlarının hak ettiğini söyledi.

"Çok kısa süre önce bu zemin 1,5 metre daha aşağıdaydı. Su ekibimiz ve güçlü araç filomuzla 10 günde büyük bir özveriyle bu noktaya geldik" diyen Karavezirler, "Hizmet etmek sevmekle başlar. Ben mesai arkadaşlarımla çalışmaktan onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni hizmet binasının hizmet kalitesini artırmak amacıyla tasarlandığını belirten Karavezirler, "Bu bina tüm belde halkınındır. Çocuklarımızındır. Onların evidir. Tüm beldeye açıktır" dedi.

İNCİRLİ: "KARAVEZİRLER DURDURULAMAZ"

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de Karavezirler'in üretkenliğine dikkat çekerek, "Bizi temel atma törenine çağırdı ama aslında temeli çoktan atmış, bize töreni kalmış" dedi.

Karavezirler'in yaptığı hizmetleri yakından takip ettiklerini belirten İncirli, "Bu kadar çağdaş bir bina gerçekten memleketimizin örnek eserlerinden biri olacak. Ülkenin her yerinde ekonomik kriz var ama marifet kriz dönemlerinde de hizmet üretebilmektir" diye konuştu.

ÖZTÜRKLER: "PARTİ ROZETİNE BAKMADAN HİZMET EDİYOR"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise Karavezirler'in görev yaptığı her dönemde çözüm odaklı çalıştığını belirtti.

"Ali Başkan, hangi görevde olursa olsun yardımımıza geldi" diyen Öztürkler, Karavezirler'i "parti rozetine bakmadan bölgesine hizmet eden en değerli belediye başkanlarından biri" olarak nitelendirdi.

ERHÜRMAN: "BİRLİKTE YÖNETİM ANLAYIŞINA HAYRANIM"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da konuşmasında, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi'nde dikkatini çeken üç noktayı paylaştı.

Bunlardan ilkinin "birlikte yönetim anlayışı" olduğunu ifade eden Erhürman, bunun merkezi yönetime de örnek olması gerektiğini söyledi.

İkinci olarak belediyenin hizmet anlayışına dikkat çeken Erhürman, "Ali Başkan bizi sekiz yıldır açılışlardan sarhoş etti. Ama önemli olan, beldede hangi ihtiyaç varsa belediyenin orada olmasıdır" dedi.

Üçüncü noktanın ise belediyenin yatırımları öz kaynaklarıyla gerçekleştirmesi olduğunu vurgulayan Erhürman, "Bu kavrama bayılırım. Öz kaynak aslında özgüven demektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından butona basılarak yeni hizmet binasının temeli atıldı.