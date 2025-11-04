Eğlence mekanlarından marketlere, pansiyon ve otellere kadar birçok işletme ile halkın yoğun bulunduğu noktalar kontrol edildi.

Gazimağusa

Asayiş denetimlerinde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Trafik denetimlerinde 855 sürücü kontrol edildi; 274 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.
Başlıca suçlar:

3 araç trafikten men edildi.

Girne

Asayiş denetimlerinde:

  • Geçerli ruhsatı olmadığı halde alkollü içki bulunduran ve satışa sunan 4 işyeri işletmecisi,

  • Kapanış saatine uymayan ve izinsiz müzik yayını yapan 1 işletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimlerinde 1.224 sürücü kontrol edildi; 230’u rapor edildi.
Başlıca suçlar:

  • 81 sürat

  • 6 alkollü araç kullanma

  • 10 sigortasız araç

  • 1 cep telefonu kullanma

  • 2 emniyet kemeri takmama

  • 1 ışık ihlali

  • 2 kamyonların yasaklı güzergâhı kullanması

  • 1 cam filmi

  • 126 diğer suçlar

18 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt

Asayiş denetimlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri 760 aracı kontrol etti; 106 sürücüyü rapor etti.
Başlıca suçlar:

  • 19 sürat

  • 1 alkollü araç kullanma

  • 1 ehliyetsiz/sigortasız araç

  • 1 sigortasız araç

  • 1 cep telefonu kullanma

  • 7 emniyet kemeri takmama

  • 76 diğer suçlar

3 araç trafikten men edildi.

Polis, denetimlerin devam edeceğini duyurdu.