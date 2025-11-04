Eğlence mekanlarından marketlere, pansiyon ve otellere kadar birçok işletme ile halkın yoğun bulunduğu noktalar kontrol edildi.
Gazimağusa
Asayiş denetimlerinde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.
Trafik denetimlerinde 855 sürücü kontrol edildi; 274 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.
Başlıca suçlar:
107 sürat
3 alkollü araç kullanma
1 ehliyetsiz/sigortasız araç kullanma
7 sigortasız araç
3 emniyet kemeri takmama
6 muayenesiz araç
44 seyrüsefer ruhsatsız araç
1 tehlikeli sürüş
1 tehlikeli yük taşıma
1 cam filmi
37 trafik levhasına uymama
63 diğer suçlar
3 araç trafikten men edildi.
Girne
Asayiş denetimlerinde:
Geçerli ruhsatı olmadığı halde alkollü içki bulunduran ve satışa sunan 4 işyeri işletmecisi,
Kapanış saatine uymayan ve izinsiz müzik yayını yapan 1 işletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı.
Trafik denetimlerinde 1.224 sürücü kontrol edildi; 230’u rapor edildi.
Başlıca suçlar:
81 sürat
6 alkollü araç kullanma
10 sigortasız araç
1 cep telefonu kullanma
2 emniyet kemeri takmama
1 ışık ihlali
2 kamyonların yasaklı güzergâhı kullanması
1 cam filmi
126 diğer suçlar
18 araç trafikten men edildi.
Güzelyurt
Asayiş denetimlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.
Trafik ekipleri 760 aracı kontrol etti; 106 sürücüyü rapor etti.
Başlıca suçlar:
19 sürat
1 alkollü araç kullanma
1 ehliyetsiz/sigortasız araç
1 sigortasız araç
1 cep telefonu kullanma
7 emniyet kemeri takmama
-
76 diğer suçlar
3 araç trafikten men edildi.
Polis, denetimlerin devam edeceğini duyurdu.