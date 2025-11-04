Bunlar da ilginizi çekebilir

76 diğer suçlar

Trafik ekipleri 760 aracı kontrol etti; 106 sürücüyü rapor etti. Başlıca suçlar:

Asayiş denetimlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

126 diğer suçlar

Kapanış saatine uymayan ve izinsiz müzik yayını yapan 1 işletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı.

Geçerli ruhsatı olmadığı halde alkollü içki bulunduran ve satışa sunan 4 işyeri işletmecisi,

63 diğer suçlar

Amcaoğlu: Güçlü aileler, güçlü bir toplumun temelidir

Asayiş denetimlerinde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Eğlence mekanlarından marketlere, pansiyon ve otellere kadar birçok işletme ile halkın yoğun bulunduğu noktalar kontrol edildi.

