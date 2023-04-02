Demirhan’da faaliyet gösteren bir markete 26 Mart’ta müşteri olarak giden P.A.'nın (E-45), market içerisinde başka bir müşteri tarafından raf üzerinde unutulan cep telefonunu çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs dün Metehan Kara Giriş kapısından KKTC'ye giriş yapmak istediği esnada tespit edilerek tutuklandı.

Otel inşaat alanında hırsızlık

Y.R.(E-29) ve S.K.(E-38), dün Girne’de bir otele ait inşaat alanı içerisinden, otele ait 7 buzdolabı, 6 gaz ocağı üstü, 1 tüplü soba, 6 çamaşır makinesi, 6 fırın, 1 demir elbise dolabı, 1 demir sandık, 4 dış klima ünitesi, 1 iç klima ünitesi, 1 yemek kazanı, 1 krom yemek tezgahı, 8 demir filtre ve 2 demir sandalyeyi çaldıkları sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandı.