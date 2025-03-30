Demirhan’daki bir süpermarkette 26 Mart’ta gerçekleşen hırsızlık olayında, toplam değeri bin 313 TL olan kozmetik ürünlerinin, E.S. (K-20) ve B.K.İ. (E-22) isimli şahıslar tarafından çalındığı tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, olay dün polisin bilgisine gelirken, yapılan araştırmalar sonucunda bahse konu şahıslar tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

TUZLA'DA DA HIRSIZLIK

Tuzla'da faaliyet gösteren bir markette çalışan 45 yaşındaki F.B.'nin, 25 Mart tarihinde toplam değeri 625 TL 60 kuruş olan ürünlerin parasını müşteriden aldıktan sonra işlemi iptal ederek, elde ettiği parayı tasarrufuna geçirdiği tespit edildi.

Polis’ten verilen bilgiye göre, başlatılan soruşturma kapsamında F.B. dün tutuklanarak gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.