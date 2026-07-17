ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Meksika'nın Aquiles Serdan bölgesinin 48 kilometre güneybatısında 7,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.

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Pasifik Okyanusu açıklarındaki depremin 15,2 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

5,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu

Meksika'nın Puerto Madero bölgesinin 93 kilometre güneybatısında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Pasifik Okyanusu açıklarındaki sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.