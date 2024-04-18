Asayiş Denetimleri Kapsamında;

Ülkede yasal satatüsü olmadığı halde, #ikametizinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi ve

Trafik denetimlerinde şüpheli görülen iki araçta yapılan aramada, toplam #10gram ağırlığında hinkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek, 3 kişi zanlı olarak tutuklanmıştır.

Trafik Denetimleri Kapsamında;

Toplam 2,645 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam #496 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 42 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

206’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

101’i trafik ışıklarına uymamak,

13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

25’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

6’sı sigortasız araç kullanmak,

3’ü tehlikeli sürüş yapmak ve 110’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.