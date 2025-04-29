KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, Turgay Deniz ve beraberindeki heyet, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum’da düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu’na katıldı.

"Akıllı Bir Dünyada Eşitlikçi Bir Gelecek: Akıllı Ekonomiler ve Küresel Eşitsizlik" temasıyla yapılan foruma dünyanın dört bir yanından bakanlar, diplomatlar, uluslararası kuruluş temsilcileri, iş insanları ve uzmanlar katılarak görüş ve önerilerini paylaştı.

Palandöken Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen ve moderatörlüğünü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun üstlendiği özel oturumda konuşan KTTO Başkanı Deniz, dijitalleşme ve dijital dönüşümün önemine dikkat çekti. Deniz, teknolojiyle değişen ve gelişen yeni iş modellerinin, üretim ve pazarlama yöntemlerinin ve ödeme sistemlerinin benimsenmesinin, küresel ölçekte iş yapabilmenin temel gereklilikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Dijitalleşmenin yüksek maliyetleri ve altyapı eksikliklerinin, sektörlerin ve ekonominin dijital dönüşüm hızını yavaşlattığına değinen Deniz, bu doğrultuda sektörlere ve işletmelere yönelik dijital dönüşüm desteklerinin artırılması ve Türkiye ile gerçekleştirilecek iş birliklerinin önem kazandığını belirtti.

“Adada dijital teknoloji merkezleri kurulmalı”

Adada eğitim gören üniversite öğrencilerinin dijitalleşmeden hem yararlanabileceğini hem de bu alandaki gelişmelere katkı sunabileceğini ifade eden Deniz, bu amaçla dijital teknoloji merkezleri kurulması gerektiğini vurguladı. Deniz, gençlerin kendi fikirlerini hayata geçirebilecekleri ortamlar yaratmak ve yurtdışına yönelik dijital hizmetlerin Kuzey Kıbrıs’tan sunulmasını teşvik etmek için yeni düzenlemelere ve organizasyonlara ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Konuşmasında, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlere de çağrıda bulunan Deniz, Kıbrıslı iş insanlarının sermaye ve bilgi birikiminin yeterli olmadığı alanlarda Kuzey Kıbrıs’ta yatırım yapmalarının önemine dikkat çekerek, bunun ekonomik varoluş mücadelesi açısından kritik bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

KTTO heyeti, forumun temasına paralel olarak; yatırım fırsatları, bölgesel iş birliği olanakları ve geleceğe yönelik hedefler konusunda diğer katılımcılarla çeşitli değerlendirme ve istişarelerde bulundu. Ayrıca heyet, Palandöken Ekonomi Forumu etkinlikleri kapsamında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakılın ile bir araya gelerek iki oda arasında iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz’e, Başkan Vekilleri Ramazan Gündoğdu ve Aziz Limasollu, Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Akay, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven eşlik etti.