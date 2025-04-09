Daireden yapılan açıklamada, 7 kuvvetinde “fırtınamsı” esen rüzgârların yarın sabah etkisini daha da artırarak ve 8 kuvvetine çıkarak “fırtına” şeklinde eseceği kaydedildi.

Fırtınanın yarın saat 19.00’a kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada “Bölgemiz denizlerinden Taurus'ta güney ve batı, batı Taurus'ta kuzey ve batı yönlerden ‘7’ kuvvetinde ve ‘fırtınamsı rüzgâr’ şeklinde esmekte olan rüzgârın günün ilk saatlerinde etkisini artırarak ‘8’ kuvvetinde ve ‘fırtına’ şeklinde devam etmesi beklenmektedir.” ifadeleri kullanıldı.