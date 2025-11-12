Partiden yapılan açıklamaya göre Serdar Denktaş, Gündem Kıbrıs Web Tv’de Bahar Sancar’ın konuğu oldu. Denktaş, “Etrafımızdaki hidrokarbon nedeniyle bütün dünyanın ağzının suyu akıyor. Bu da bizi Doğu Akdeniz’de güçlü bir aktör yapar. Bu adanın eşit sahibi olduğumuzu yeniden hatırlatmalıyız. Cumhurbaşkanlığı bu anlamda önemli bir makamdır” diye konuştu.

Bundan sonra Türkiye ile ilişkilerin de çok daha iyi bir seviyede olacağına inancının tam olduğunu belirten Denktaş, Türkiye ile istişare içinde yürütülen bir Kıbrıs sorunu olduğuna dikkat çekti.

“Var olduğumuzu ve bu sorunun bir parçası olduğumuzu bütün dünyaya anlatabilmeliyiz. Sorunun yıllardır Rum tarafının anlattığı gibi ‘Rumların malına konduk’ diye bir şey olmadığını, yaşamlarımız tehlikeye girdiği için işlerin bu duruma geldiğini anlatmamız gerekiyor” diye konuşan Denktaş, bunun için sürekli diyalog ve istişare halinde olunması gerektiğini belirtti.

-“Türkiye oradan üflese burada tsunami olur”

Güney Kıbrıs’ta bir korku atmosferi yaratılmak istendiğini ifade eden Denktaş, Amerika’nın ve başka ülkelerin tatbikatlar yapmasına izin verilmesinin ve silahlanmaların, Kıbrıslı Türkler için değil Türkiye’nin gücü düşünülerek, yapıldığını kaydetti.

Denktaş, “85 milyonluk Türkiye için bu girişimler oldukça gereksiz. Türkiye oradan üflese burada tsunami olur. Böylesi bir deliliğe kalkışmamaları gerekiyor. Bizim ülkemizde böyle bir endişe yok. Biz diplomasiyi tercih ediyoruz. Müşterek pek çok girişimimiz olabilir, iş birliklerimiz olabilir. Geçmişi unutmadan geleceğe odaklanmalı ve barışçıl mesajlar vermeliyiz” dedi.

-“2026 seçim yılı olacak”

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının hemen ardından erken seçimin dile getirildiğini fakat şu anda iktidarın algıyı buradan uzaklaştırmak istediğini savunan Denktaş, “İktidarın erken seçim konusunu gündemden uzak tutmak istemesi çok normaldir. Çünkü muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği destek rüzgarını, hızlıca erken seçime giderek, sürdürmesini istemezler. Bu nedenle iktidar erken genel seçimi öteleyecektir” diye konuştu.

Bu ötelemenin çok fazla sürdürülebilir olmadığını kaydeden Denktaş, 2026 yılının seçim yılı olacağı görüşünü belirtti. En önemli hususun bütçenin geçirilmesi olduğunu ifade eden Denktaş, “Önce bütçe geçirilmeli ardından da iktidar uygun bir erken seçim tarihi belirlemeli. Bütçe geçirilmezse önümüzdeki yıl bu halk için kayıp bir yıl olacak. Hassasiyetle bu durumu takip ediyorum” dedi.