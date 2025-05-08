Haber: Pelin Yükselay

Şu an yapılan liderler görüşmesini ve toplantıları ‘göstermelik’ olarak niteleyen Denktaş, “esas süreç başka bir yerde, kapalı kapılar ardında ilerliyor. Burada KKTC de Güney de yok. Günün sonunda o kapıdan çıkacak anlaşma imzalanacak’ iddiasında bulundu.

“Bu iş Tatar’la olmaz, Kıbrıs meselesini bilmiyor”

Gündem Kıbrıs WEB TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan Denktaş, iyi düşünmek gerektiğine vurgu yaparak, ada ile ilgili ne planlanıyor öğrenmek gerektiğine dikkat çekti. “Fiilen işin içerisinde olmamız lazım” diyen Denktaş, çok uzun zamandır bu zincirin dışında olduğumuzu savundu, bunun düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

“Bu da Tatar’la olacak bir şey değil” diyen Denktaş, “Tatar Kıbrıs meselesini bilmiyor. Kıbrıs sorununun inceliklerini bilmek bambaşka bir şeydir. Ben bunu ömrüm boyunca dinledim, bunla büyüdüm. Tatar’ın Rauf Denktaş’la sohbetlerim diye anlattığı sohbetler 5’i geçmez” diye konuştu.

“Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyetini mevcut sınırlarıyla bir Elen Cumhuriyeti kabul etsin…”

Geçtiğimiz günlerde söylediği ‘Türkiye Güney Kıbrıs’ı tanısın’ tezinin de hala arkasında durduğunu belirten Denktaş, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Kıbrıs sorunu konusunda bir yanda iki toplumlu, iki kesimli federasyon var ki olmayacağını sağır sultan bile biliyor. Buna ulaşmamızı engelleyen BM tarafından şımartılan Rum tarafıdır. Bunun yanında İki egemen eşit devlet tezine ulaşabilmek için uluslararası alanda ‘sözde’ manevralar yapıyoruz. İki devlet hedef olarak doğrudur ama o hedefe yürüdüğümüz yol belirsiz ve yanlıştır. Sadece söylemle olmuyor, olmayacak. Biz kendi insanımızı bağımsız devlet olduğumuza inandıramıyoruz, dünyayı bunu nasıl inandıracağız? Kutunun dışına çıkarak yeni noktalar bulmamız lazım bunu yaparken de ve BM ye de ters düşmemiz lazım. Türkiye BM’nin kulağına da gidecek şekilde “biz adada iki devletin varlığını tanıyan ülke olabiliriz” konusunu tartışmaya açmalı. Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni mevcut sınırları ile bir Elen Cumhuriyeti olarak kabul ettiğini açıklayarak, “ben adadaki KKTC ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ayrı ayrı tanımaya hazırım” demeli. Rumlar kabul etmez diyorlar bırakın bunu Rumlar söylesin. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu girişimi hiçbir noktaya zarar vermez. Çünkü kendi sınırları içerisinde tanıyacak.”

“Bilerek ve isteyerek kamplaşma yaratıldı…”

Ülke içindeki gelişmeleri de değerlendiren DP Eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, hepimizi dağıtan ve üzen bir ortamda yaşadığımıza dikkat çekerek, “Adalı insanın karakteri hoşgörülü olmasıydı. Bilerek ve isteyerek kamplaşma yaratılıyor çünkü önümüzde seçimler var. Birbirimizi kırmaya dökmeye hiç gerek yok” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan’ın son söylemi beni üzdü…”

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’deki söylemlerine de değinen Denktaş, “kızlarımızın giyimine karışmayın söylemi beni üzdü” diyerek, şunları kaydetti:

“Biz kızların giyimine değil, çocuklarımızın giyimine karışıyoruz. Bunu mesele haline getirecek göstermelik yaklaşımlar kabul edilebilecek gibi değil.”

“İnşaat sektörü neredeyse battı ama biz konuşamıyoruz”

Ülkede çok önemli gelişmeler olduğunu ancak hiç konuşulmadığını da kaydeden Denktaş, ‘Bizim hükümetimiz aldığı kararlarla inşaat sektörünü mahvetti. İnşaat sektörü durdu, bunu konuşamıyoruz. Kendimizi hiçbir alanda trafikte, sosyal anlamda güvende hissetmiyoruz, bunları da konuşamıyoruz. Bambaşka yerlere girdik, bambaşka şeyler konuşuyoruz. Yazıktır. İktidara da muhalefete de. Kamplaştırma yaklaşımı ile değil, birleştirici politika ile hareket etmeliler” diye konuştu.

“Aktif siyasete dönüyorum”

Siyasete dönüp dönmeyeceği ile ilgili bir soruya da yanıt veren Denktaş aktif siyasete geri döneceğini açıkladı. Denktaş bunun ne şekilde olacağını ilerleyen günlerde ekibi ile birlikte karar vererek açıklayacağını söyledi. Denktaş yeni bir parti kurmanın da gündemlerinde olduğunu kaydetti.